Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації вже 21 раз

Воєнний стан та мобілізацію офіційно продовжено

Народні депутати затвердили укази про продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Відповідно спеціальний правовий режим триватиме ще 90 днів. Про це повідомляє 24 Канал.

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За продовження воєнного стану проголосували 215 парламентарів. У результаті Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації до 29 січня 2027 року.

Пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 31 жовтня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану– йдеться в пояснювальній записці.

Це вже 21-ше продовження правового стану, який діє під час повномасштабної війни. Також відповідно тривають і заходи з мобілізації для протистояння російській агресії.

Нагадаємо, нардепи голосують за продовження воєнного стану та мобілізації кожні 90 днів. Уперше його ввели в день початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року.

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До слова, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації зранку 26 жовтня. Їх одразу розглянув комітет Ради, а потім документи передали на голосування народним депутатам.