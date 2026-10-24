Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжать: яка нова дата

Про відповідну ініціативу повідомив у своєму телеграмі нардеп Ярослав Железняк.

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Що відомо про продовження воєнного стану

За словами Железняка, нардепи голосуватимуть за це рішення в понеділок, 26 жовтня.

Це буде вже 21-ше голосування парламенту за подібне рішення від початку повномасштабного вторгнення.

У разі ухвалення рішень народними депутатами воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть в Україні до 29 січня 2027 року.

Очікується, що під час засідання у понеділок парламент підтримає відповідні законопроєкти без затримок.

Нагадаємо, що Уряд фіналізував нові правила бронювання працівників від мобілізації. Оновлений механізм покликаний зупинити зловживання та забезпечити планову ротацію військових на фронті.

Прем'єр Корецький зауважував, що щомісяця кількість заброньованих в Україні зростає на десятки тисяч осіб, що ускладнює ротацію бійців на фронті.