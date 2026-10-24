Военное положение и мобилизацию в Украине вновь продлят: какова новая дата

Об этой инициативе сообщил на своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

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Что известно о продлении военного положения

По словам Железняка, народные депутаты будут голосовать за это решение в понедельник, 26 октября 2026 года.

Это будет уже 21-е голосование парламента по подобному решению с начала полномасштабного вторжения.

В случае принятия решений народными депутатами военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать в Украине до 29 января 2027 года.

Ожидается, что во время заседания в понедельник парламент без задержек поддержит соответствующие законопроекты.

Напомним, что правительство доработалоновые правила бронирования работников от мобилизации. Обновленный механизм призван пресечь злоупотребления и обеспечить плановую ротацию военных на фронте.

Премьер Корецкий отмечал, что ежемесячно количество бронированных в Украине растет на десятки тысяч человек, что затрудняет ротацию бойцов на фронте.