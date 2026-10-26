Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации уже 21 раз

Военное положение и мобилизация официально продлены

Народные депутаты утвердили указы о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации. Соответственно, специальный правовой режим продлится еще 90 дней. Об этом сообщает 24 Канал.

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За продление военного положения проголосовали 215 парламентариев. В результате Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации до 29 января 2027 года.

Предлагается продлить с 05 часов 30 минут 31 октября 2026 года на 90 суток срок действия военного положения– говорится в пояснительной записке.

Это уже 21-е продление правового режима, действующего в условиях полномасштабной войны. Также соответственно продолжаются и меры по мобилизации для противостояния российской агрессии.

Напомним, народные депутаты голосуют за продление военного положения и мобилизации каждые 90 дней. Впервые его ввели в день начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года.

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К слову, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации утром 26 октября. Их сразу рассмотрел комитет Рады, а затем документы передали на голосование народным депутатам.