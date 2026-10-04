З Днем вчителя 2026 – добірка теплих привітань і красивих картинок

День учителя – це нагода подякувати педагогам за їхню щоденну працю, підтримку та знання, які вони передають учням. До свята часто обирають короткі привітання, теплі слова та тематичні картинки, які можна надіслати особисто або опублікувати у соцмережах.

У цій добірці від 24 Каналу зібрали привітання з Днем учителя у різних форматах – від лаконічних побажань до красивих листівок. Обирайте варіант, який найкраще підійде для вашого вчителя, класного керівника чи колеги.

Привітання з Днем вчителя своїми словами

З Днем вчителя! Ви засівете в нас зерно знань і віри в себе, а потім терпляче дивитеся, як воно проростає. Нехай ваша праця дає найкращі сходи, а ви щодня відчуваєте, що робите справжню велику справу.

З Днем вчителя! Ваше слово здатне запалити в дитині мрію, яка згодом змінить її життя. Дякуємо, що ви обираєте надихати, навіть коли це непросто. Сил вам, світла й мирного неба!

З професійним святом! Нехай кожен ваш урок буде несподіваним відкриттям, кожен учень відкриттям нового таланту, а кожен день нагадуванням, що найкраща інвестиція це людина. Натхнення вам без меж!

З Днем вчителя! Ви вчите не просто читати й рахувати, а мріяти, шукати і не боятися йти до своєї мети. Дякуємо вам за віру в наше майбутнє. Нехай ваша праця завжди повертається теплом і вдячністю.

Картинки привітання з Днем вчителя



Привітання з Днем вчителя картинки / Колаж 24 Каналу



Картинки з Днем вчителя / Колаж 24 Каналу



З Днем вчителя привітання картинки / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем вчителя / Колаж 24 Каналу



Також маємо окрему добірку привітань з Днем вчителя. Там можна знайти ще більше варіантів для вчителів, колег і класних керівників.