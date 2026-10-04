У цій добірці від 24 Каналу зібрали привітання з Днем учителя у різних форматах – від лаконічних побажань до красивих листівок. Обирайте варіант, який найкраще підійде для вашого вчителя, класного керівника чи колеги.

Привітання з Днем вчителя своїми словами

З Днем вчителя! Ви засівете в нас зерно знань і віри в себе, а потім терпляче дивитеся, як воно проростає. Нехай ваша праця дає найкращі сходи, а ви щодня відчуваєте, що робите справжню велику справу.

З Днем вчителя! Ваше слово здатне запалити в дитині мрію, яка згодом змінить її життя. Дякуємо, що ви обираєте надихати, навіть коли це непросто. Сил вам, світла й мирного неба!

З професійним святом! Нехай кожен ваш урок буде несподіваним відкриттям, кожен учень відкриттям нового таланту, а кожен день нагадуванням, що найкраща інвестиція це людина. Натхнення вам без меж!

З Днем вчителя! Ви вчите не просто читати й рахувати, а мріяти, шукати і не боятися йти до своєї мети. Дякуємо вам за віру в наше майбутнє. Нехай ваша праця завжди повертається теплом і вдячністю.

Картинки привітання з Днем вчителя



Привітання з Днем вчителя картинки / Колаж 24 Каналу



Картинки з Днем вчителя / Колаж 24 Каналу



З Днем вчителя привітання картинки / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем вчителя / Колаж 24 Каналу



Також маємо окрему добірку привітань з Днем вчителя. Там можна знайти ще більше варіантів для вчителів, колег і класних керівників.