Чоловічі імена, які красиво звучать у різних країнах світу: їх варто розглянути батькам

Вибір імені для дитини – відповідальне завдання для майбутніх батьків. Адже це не просто красиве поєднання звуків у свідоцтві про народження, а ім'я, з яким людина проживе все життя. Тому хочеться, щоб воно було милозвучним, мало гарне значення та пасувало дитині не лише в малому віці, а й тоді, коли вона стане дорослою.

До того ж ніхто не знає, куди приведе доля хлопчика. Можливо, він захоче навчатися за кордоном, подорожувати, працювати в міжнародній компанії або взагалі стане справжнім космополітом. У такому разі ім'я, яке легко впізнають у різних країнах і яке не надто складно вимовити іноземцям, буде додатковою перевагою.

Лео

Лео – лаконічне чоловіче ім'я, яке легко запам'ятати та вимовити. Воно поширене в багатьох європейських країнах, зокрема в Німеччині, Австрії, Франції та англомовних державах. Ім'я має латинське походження: слово leo буквально означає "лев". Тому його часто асоціюють із силою, сміливістю та відвагою.

Популярність імені підтверджує статистика. У 2025 році Лео посів сьоме місце серед імен новонароджених хлопчиків в Австрії та Шотландії, а в Ірландії увійшов до десятки найпопулярніших чоловічих імен.

Адам

Це класичне ім'я, яке добре впізнають у Європі, Північній Америці та на Близькому Сході. Його використовують у різних мовах, а написання Adam залишається зрозумілим для багатьох іноземців. Ім'я має давньоєврейське походження. Його пов'язують зі словом adam, яке означає "людина". Також у біблійній історії простежується зв'язок із adamah – "землею", адже, за Книгою Буття, першу людину було створено з пороху земного.

Адам – один із тих варіантів, які не втрачають популярності протягом століть. У 2025 році це ім'я посіло дев'яте місце серед чоловічих імен у Франції, п'яте – у Бельгії та 20-те – в Ірландії.



Яке міжнародне ім'я вибрати для хлопчика / Magnific

Ноа

Ноа (Noah) – коротке ім'я з м'яким звучанням, яке особливо популярне в останні роки. Його використовують у багатьох країнах Європи, а також у Північній Америці. Походить воно з давньоєврейської мови. Ім'я Noah традиційно перекладають як "спокій" або "відпочинок". Найвідоміший його носій – біблійний Ной, який, згідно зі Святим Письмом, збудував ковчег і врятував свою родину та тварин від потопу.

Ноа – справжній міжнародний фаворит серед сучасних батьків. У 2025 році це ім'я очолило рейтинги чоловічих імен в Австрії, Шотландії та Бельгії. В Ірландії воно посіло третє місце.

Габрієль

Габрієль – виразне та мелодійне ім'я, яке має багато мовних форм і добре знайоме в різних частинах світу. Його можна зустріти у Франції, Іспанії, Португалії, Німеччині, Польщі та інших європейських країнах.

Ім'я походить із давньоєврейської мови. Його значення пов'язують із поняттям Божої сили: одне з поширених тлумачень – "Бог є моя сила". Популярність Габрієля підтверджують і сучасні рейтинги. У 2025 році ім'я очолило список найпопулярніших чоловічих імен новонароджених у Франції, а в Бельгії посіло шосте місце.

Кожне з цих імен має власну історію та характерне звучання. Але об'єднує їх те, що вони не обмежуються однією мовою чи культурою і можуть стати вдалим вибором для батьків, які шукають ім'я з міжнародним звучанням. А для дівчаток гарні та мелодійні імена шукайте у матеріалі 24 Каналу.