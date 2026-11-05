4 красивих жіночих імені, які звучать мелодійно в будь-якій країні світу

Зібрали чотири чарівних жіночих імені – від класичних до рідкісних, які ідеально адаптуються до будь-якого мовного середовища та всюди звучать однаково мелодійно.

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Глорія

Це ім'я з латинським корінням означає "слава" або "велич". Воно має чітку та шляхетну фонетику, яка залишається незмінною як в українській, так і в англійській, іспанській чи італійській мовах. Глорія звучить впевнено, сучасно та додає своїй власниці особливої харизми.

Мая (Майя)

Коротке, ніжне та космополітичне ім'я, яке трапляється в культурах в усьому світі – від грецької міфології до східних традицій. Завдяки своїй лаконічності воно доволі легко вимовляється в будь-якому куточку планети, не потребує перекладу чи адаптації та асоціюється з весняним теплом і легкістю.

Яке вибрати ім'я для дівчинки / Magnific

Стефанія

Ім'я, яке має давньогрецьке походження ("вінок" або "корона") і за останні роки здобуло нове дихання та світову впізнаваність. Воно звучить дуже співучо, а його варіації природно сприймаються як у Європі, так і в Америці. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає баланс між класичною витонченістю та сучасним трендом.

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Аріана

М'яке, мелодійне ім'я з давньою історією, яке означає "священна" або "пречиста". Завдяки переважанню голосних звуків воно ллється як пісня будь-якою мовою. Аріана легко сприймається в міжнародному середовищі, звучить стильно та гармонійно поєднується з більшістю прізвищ.

Якщо шукаєте старовинне та гарне ім'я, яке звучатиме актуально й сьогодні, то ловіть добірку таких чудових жіночих імен.