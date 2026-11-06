Мужские имена, которые красиво звучат в разных странах мира: родителям стоит обратить на них внимание

К тому же никто не знает, куда приведет судьба мальчика. Возможно, он захочет учиться за границей, путешествовать, работать в международной компании или вообще станет настоящим космополитом. В таком случае имя, которое легко узнают в разных странах и которое не слишком сложно произносить иностранцам, станет дополнительным преимуществом.

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Лео

Лео – лаконичное мужское имя, которое легко запомнить и произнести. Оно распространено во многих европейских странах, в частности в Германии, Австрии, Франции и англоязычных государствах. Имя имеет латинское происхождение: слово leo буквально означает "лев". Поэтому его часто ассоциируют с силой, смелостью и отвагой.

Популярность имени подтверждает статистика. В 2025 году Лео занял седьмое место среди имен новорожденных мальчиков в Австрии и Шотландии, а в Ирландии вошел в десятку самых популярных мужских имен.

Адам

Это классическое имя, хорошо узнаваемое в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Оно используется в разных языках, а написание Adam остается понятным для многих иностранцев. Имя имеет древнееврейское происхождение. Его связывают со словом adam, которое означает "человек". Также в библейской истории прослеживается связь с adamah – "землей", ведь, согласно Книге Бытия, первый человек был сотворен из праха земного.

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Адам – один из тех вариантов, которые не теряют популярности на протяжении веков. В 2025 году это имя заняло девятое место среди мужских имен во Франции, пятое – в Бельгии и 20-е – в Ирландии.

Какое международное имя выбрать для мальчика / Magnific

Ноа

Ноа (Noah) – короткое имя с мягким звучанием, которое особенно популярно в последние годы. Его используют во многих странах Европы, а также в Северной Америке. Происходит оно от древнееврейского языка. Имя Noah традиционно переводят как "покой" или "отдых". Самый известный его носитель – библейский Ной, который, согласно Священному Писанию, построил ковчег и спас свою семью и животных от потопа.

Ноа – настоящий международный фаворит среди современных родителей. В 2025 году это имя возглавило рейтинги мужских имен в Австрии, Шотландии и Бельгии. В Ирландии оно заняло третье место.

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Габриэль

Габриэль – выразительное и мелодичное имя, которое имеет множество языковых форм и хорошо известно в разных частях мира. Его можно встретить во Франции, Испании, Португалии, Германии, Польше и других европейских странах.

Имя происходит из древнееврейского языка. Его значение связывают с понятием Божьей силы: одно из распространенных толкований – "Бог – моя сила". Популярность Габриэля подтверждают и современные рейтинги. В 2025 году это имя возглавило список самых популярных мужских имен новорожденных во Франции, а в Бельгии заняло шестое место.

Каждое из этих имен имеет свою историю и характерное звучание. Но их объединяет то, что они не ограничиваются одним языком или культурой и могут стать удачным выбором для родителей, которые ищут имя с международным звучанием. А для девочек – красивые и мелодичные имена ищите в этой статье 24 Канала.