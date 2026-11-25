Навколо висаджування ялинок, сосен чи туй на подвір'ї досі точиться чимало суперечок через старі народні прикмети. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк пояснив, чи варто боятися хвойних рослин біля оселі та чим краще озеленити невелику ділянку.

Про це більше він розповів у своєму фейсбуці.

Чи можна садити хвойні дерева на подвір'ї

У народі здавна побутує повір'я, нібито хвойні дерева біля будинку притягують нещастя, забирають життєву енергію господарів або навіть накликають біду на родину. Через такі страхи чимало власників приватних садиб остерігаються прикрашати свої двори ялинами чи туями, попри їхню красу та вічнозелену крону.

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк закликав людей керуватися здоровим глуздом і не піддаватися марновірству. За його словами, жодних церковних заборон на висаджування таких рослин немає, а самі дерева не несуть абсолютно нічого лихого.

На дворі можна садити смереки, березовий гай, туї – що хочете. Нічого поганого у хвойних деревах немає. Це забобони,

– наголосив отець Олексій.

Водночас Філюк зазначив, що звичайне хвойне дерево приносить не так багато реальної користі в господарстві, особливо коли йдеться про скромну за розмірами земельну ділянку. Якщо місця біля хати обмаль, варто віддати перевагу садовим культурам замість декоративних насаджень.

Але якщо подвір'я невелике, то садіть собі плодові дерева. Тоді ви та ваші діти матимете що їсти,

– підсумував священник.

Отець Олексій неодноразово підкреслював, що озеленення території є доброю справою, а не гріхом. Тож вибір між розкішною туєю та черешнею залежить виключно від розміру вашого двору й особистих уподобань.

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