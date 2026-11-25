Можно ли сажать хвойные деревья возле дома / Фото Magnific
Вокруг посадки елок, сосен или туй во дворе до сих пор идет немало споров из-за старых народных примет. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк объяснил, стоит ли бояться хвойных растений возле дома и чем лучше озеленить небольшой участок.
Об этом он подробнее рассказал в своем фейсбуке.
Можно ли сажать хвойные деревья во дворе
В народе издавна бытует поверье, будто хвойные деревья возле дома притягивают несчастья, берут жизненную энергию хозяев или даже навлекают беду на семью. Из-за таких страхов многие владельцы частных усадеб опасаются украшать свои дворы елями или туями, несмотря на их красоту и вечнозеленую крону.
Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк призвал людей руководствоваться здравым смыслом и не поддаваться суеверию. По его словам, никаких церковных запретов на посадку таких растений нет, а сами деревья не несут абсолютно ничего плохого.
Во дворе можно сажать ели, березовую рощу, туи – что угодно. Ничего плохого в хвойных деревьях нет. Это суеверия
В то же время Филюк отметил, что обычное хвойное дерево приносит не так много реальной пользы в хозяйстве, особенно когда речь идет о скромном по размерам земельном участке. Если места возле дома мало, стоит отдать предпочтение садовым культурам вместо декоративных насаждений.
Но если двор небольшой, то сажайте себе плодовые деревья. Тогда у вас и ваших детей будет что есть
Отец Алексей неоднократно подчеркивал, что озеленение территории – это доброе дело, а не грех. Поэтому выбор между роскошной туей и черешней зависит исключительно от размера вашего двора и личных предпочтений.
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