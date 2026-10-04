Чи справді християнам можна сповідатись онлайн: точна відповідь священника ПЦУ

Цифрові технології давно стали частиною щоденного життя. Ба більше, вони навіть потрапили у церковну сферу, адже віряни регулярно дивляться трансляції богослужінь та надсилають онлайн-записки.

Через це у багатьох постає логічне запитання, чи можна сповідатися через екран смартфона або звичайний телефонний дзвінок. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці дав чітку та влучну відповідь щодо того, чому таїнство покаяння вимагає особистої присутності.

Чи можна християнам сповідатись онлайн

За словами отця Олексія, сучасний світ пропонує чимало зручностей, але цифровізувати абсолютно всі духовні обряди неможливо. Порівнюючи онлайн-формат із реальними потребами людини, священник ПЦУ наголосив, що спроба покаятися через інтернет нагадує намагання вгамувати голод, розглядаючи фотографії їжі в соціальних мережах. Подивитися на красиву картинку можна, але реального насичення це ніколи не дасть.

Філюк підкреслив, що через телефон або месенджери можна поспілкуватися з духівником, попросити поради чи вилити душу близьким людям, коли на серці дуже важко. Втім, таке дружнє спілкування не має нічого спільного із повноцінною сповіддю. Головна причина полягає в тому, що таїнство сповіді вимагає суворого дотримання таємниці, де присутні тільки Господь, вірянин та священник, який засвідчує щире покаяння.

Як зауважив церковнослужитель, якщо людина відчуває потребу очистити сумління, їй варто за першої нагоди прийти до місцевого храму. Саме там можна особисто покаятися в гріхах та приступити до Святого Причастя.

Днями ми вже розповідали, чи можна вірянам звертатись до ворожок у тіктоці.