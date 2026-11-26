Багато вірян перед походом до храму вагаються, чи можна хоча б трохи перекусити вранці, якщо плануєш причащатися. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк вже відповів на це запитання.

У своєму фейсбуці він назвав випадки, коли Церква дозволяє поїсти перед Святим Причастям. Про це більше – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Чи можна снідати перед Причастям

У Православній Церкві України не рекомендують споживати їжу перед Причастям, адже вірянин має підходити до цього таїнства натщесерце. Священник Олексій Філюк пояснив таку вимогу практичною необхідністю. За його словами, ситий сніданок перед ранковою службою може спричинити фізичний дискомфорт у найбільш відповідальний момент, коли парафіяни підходять до чаші.

Отець наголосив, що фізіологічні потреби не мають відволікати людину від таїнства, і нагадав слова зі Святого Письма про те, що "кожен причащається у життя вічне, а не в осуд".

Олексій Філюк також звернув увагу на відмінності між християнськими конфесіями. Наприклад, у Греко-Католицькій церкві діють м'якші правила, адже там вірянам дозволяють утримуватися від їжі лише за дві години до початку Таїнства. Натомість православна традиція такого послаблення не передбачає, тому від ранкового прийому їжі варто відмовитися повністю.

Водночас священник заспокоїв людей, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Якщо людина немічна або хворіє, наприклад, на цукровий діабет, коли необхідно вчасно зробити укол і поїсти, Церква йде назустріч. У такому разі вірянин може поснідати, але обов'язково має заздалегідь узгодити це питання зі своїм духівником.

Раніше ми розповідали, чи можна причащатися щотижня.