Можно ли есть перед причастием / Фото Magnific
Многие верующие перед походом в храм задаются вопросом: можно ли утром хотя бы немного перекусить, если планируешь причащаться. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк уже ответил на этот вопрос.
В своем фейсбуке он перечислил случаи, когда Церковь разрешает поесть перед Святым Причастием. Подробнее об этом – читайте в материале 24 Канала.
Можно ли завтракать перед Причастием
В Православной Церкви Украины не рекомендуют принимать пищу перед Причастием, ведь верующий должен подходить к этому таинству натощак. Священник Алексей Филюк объяснил такой принцип практической необходимостью. По его словам, сытный завтрак перед утренней службой может вызвать физический дискомфорт в самый ответственный момент, когда прихожане подходят к чаше.
Отец подчеркнул, что физиологические потребности не должны отвлекать человека от таинства, и напомнил слова из Священного Писания о том, что "каждый причащается во вечную жизнь, а не на осуждение".
Алексей Филюк также обратил внимание на различия между христианскими конфессиями. Например, в Греко-католической церкви действуют более мягкие правила, ведь там верующим разрешают воздерживаться от пищи лишь за два часа до начала Таинства. В то же время православная традиция такого ослабления не предусматривает, поэтому от утреннего приема пищи следует отказаться полностью.
В то же время священник успокоил людей, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Если человек немощен или страдает, например, сахарным диабетом, когда необходимо вовремя сделать укол и поесть, Церковь идет навстречу. В таком случае верующий может позавтракать, но обязательно должен заранее согласовать этот вопрос со своим духовником.
Ранее мы рассказывали, можно ли причащаться каждую неделю.
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