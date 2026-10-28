День Параскеви П'ятниці 2026: давні традиції та суворі заборони важливого свята

Щороку українці вшановують пам'ять великомучениці Параскеви Іконійської, яка отримала в народі лагідне ім'я П'ятниця. За новим церковним календарем це світле свято припадає на 28 жовтня.

Здавна наші пращури вважали святу головною заступницею жінок, берегинею родинного вогнища та цілителькою хвороб. 24 Канал розповість детальніше, чому в цей день дівчата відмовлялися від гучних розваг, про що просили в молитвах і яких суворих правил дотримувалися, аби не накликати біду на свій дім.

Параскеви П'ятниці 2026: історія свята

Свята Параскева мешкала в ІІІ столітті на території Малої Азії та походила з багатої християнської родини. Батьки дівчини особливо шанували день страждань Ісуса Христа – п'ятницю, тому й обрали для доньки таке символічне ім'я. Втративши рідних, вона роздала весь спадок біднякам і присвятила життя служінню Богу.

За непохитну віру місцеві язичники піддали проповідницю жорстоким тортурам і згодом вбили. Завдяки своєму праведному життю та мученицькому подвигу вона здобула велику повагу серед християн усього світу.

Параскева П'ятниця / Фото Pinterest

Що робили предки на свято Параскеви П'ятниці

Українки споконвіку сприймали Параскеву як свою небесну покровительку. У день свята парафіяни обов'язково йшли до храму, несли квіти, цілющі зілля та плоди нового врожаю для освячення.

Незаміжні дівчата щиро молилися про щасливе весілля, доброго чоловіка та злагоду в майбутній сім'ї. Матері просили здоров'я для малюків, а вагітні благали про легкі пологи.

Люди вірили, що принесені з церкви трави набувають могутньої сили, тому дбайливо ховали їх за іконами та використовували для приготування відварів під час тяжких недуг. Крім цього, біля церков селяни часто освячували воду, якою потім вмивали хворих родичів задля їхнього швидкого одужання.

Що не можна робити на Параскеви П'ятниці 2026

Наші предки боялися, що будь-яке порушення правил свята розгніває Параскеву П'ятницю. У зв'язку з цим, жінки відкладали абсолютно всі хатні справи, насамперед прядіння, прання одягу та вишивання.

Господині не вигрібали золу з печі та намагалися не брати до рук гострі предмети. Чоловікам категорично заборонялося працювати на землі, орати поле чи використовувати металевий інвентар.

Окрему увагу віряни звертали на власну поведінку та гігієну. У святковий ранок дівчата не мили голову та ховали гребінці, щоб не розчісувати волосся. Матері також відмовлялися від купання здорових немовлят, аби не привернути до них фізичну слабкість. Заможні господарі нікому нічого не позичали.

Вагітні жінки особливо уважно стежили за тим, щоб не давати гроші чи речі в чужі руки, адже остерігалися разом із майном віддати щастя своєї ненародженої дитини. Люди також уникали гучних гулянь, танців і співів.

Старше покоління постійно нагадувало молоді давню приказку – хто в п'ятницю багато сміється, той згодом буде гірко плакати. Натомість родини проводили вільний час у тихому домашньому колі, читали молитви та дякували Всевишньому за всі отримані дари.

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