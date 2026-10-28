День Параскевы Пятницы 2026: древние традиции и строгие запреты этого важного праздника

Издавна наши предки считали эту святую главной покровительницей женщин, хранительницей семейного очага и целительницей болезней. 24 Канал расскажет подробнее, почему в этот день девушки отказывались от шумных развлечений, о чем просили в молитвах и каких строгих правил придерживались, чтобы не навлечь беду на свой дом.

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Параскева Пятница 2026: история праздника

Святая Параскева жила в III веке на территории Малой Азии и происходила из богатой христианской семьи. Родители девушки особенно почитали день страданий Иисуса Христа – пятницу, поэтому и выбрали для дочери такое символическое имя. Потеряв родных, она раздала все наследство беднякам и посвятила жизнь служению Богу.

За непоколебимую веру местные язычники подвергли проповедницу жестоким пыткам и впоследствии убили. Благодаря своей праведной жизни и мученическому подвигу она завоевала большое уважение среди христиан всего мира.

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Параскева Пятница / Фото Pinterest

Что делали предки в праздник Параскевы Пятницы

Украинки испокон веков воспринимали Параскеву как свою небесную покровительницу. В день праздника прихожане обязательно шли в храм, несли цветы, целебные травы и плоды нового урожая для освящения.

Незамужние девушки искренне молились о счастливой свадьбе, хорошем муже и согласии в будущей семье. Матери просили здоровья для малышей, а беременные молили о легких родах.

Люди верили, что принесенные из церкви травы обретают могущественную силу, поэтому бережно хранили их за иконами и использовали для приготовления отваров при тяжелых недугах. Кроме того, возле церквей крестьяне часто освящали воду, которой затем умывали больных родственников для их скорейшего выздоровления.

Что нельзя делать в день Параскевы Пятницы 2026

Наши предки боялись, что любое нарушение правил праздника разгневает Параскеву Пятницу. В связи с этим женщины откладывали абсолютно все домашние дела, прежде всего прядение, стирку одежды и вышивание.

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Хозяйки не выгребали золу из печи и старались не брать в руки острые предметы. Мужчинам категорически запрещалось работать на земле, пахать поле или использовать металлический инвентарь.

Особое внимание верующие уделяли своему поведению и гигиене. В праздничное утро девушки не мыли голову и прятали расчески, чтобы не расчесывать волосы. Матери также отказывались купать здоровых младенцев, чтобы не привлечь к ним физическую слабость. Зажиточные хозяева никому ничего не одалживали.

Беременные женщины особенно внимательно следили за тем, чтобы не отдавать деньги или вещи в чужие руки, ведь опасались вместе с имуществом отдать счастье своего нерожденного ребенка. Люди также избегали шумных гуляний, танцев и песен.

Старшее поколение постоянно напоминало молодежи старую поговорку: "Кто в пятницу много смеется, тот потом будет горько плакать". Вместо этого семьи проводили свободное время в тихом домашнем кругу, читали молитвы и благодарили Всевышнего за все полученные дары.

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