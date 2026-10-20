З Днем ангела Артема 2026 – листівки, вірші та проза до свята

20 жовтня в Україні відзначають День ангела Артема. Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "здоровий", "неушкоджений". Його власникам традиційно приписують рішучість, наполегливість і сильний характер. Тож сьогодні є чудова нагода нагадати знайомим Артемам, наскільки вони важливі у вашому житті.

24 Канал підготував добірку красивих привітань із Днем ангела Артема у прозі, віршах і картинках. Обирайте найтепліші побажання для рідних, друзів і колег, щоб подарувати їм гарний настрій у це свято.

Привітання з Днем ангела Артема своїми словами

Артеме, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець буде на варті твого спокою, добробуту, здоров’я та успіху сьогодні та всі майбутні дні.

З Днем ангела, Артеме! Бажаю, щоб у житті було більше людей, з якими мовчати так само легко, як і говорити, і більше днів, коли нікуди не треба поспішати.

Артеме, вітаю з Днем ангела! Хай удача сама тебе знаходить, а добрі новини приходять без попередження і саме тоді, коли вони найпотрібніші.

З Днем ангела, Артеме! Бажаю тобі тихого щастя без галасу, справжніх друзів без умовностей і планів, які збуваються навіть краще, ніж задумувалось.

Артеме, з Днем ангела! Нехай у тебе завжди буде місце, куди хочеться повертатися, люди, яким можна подзвонити о будь-якій порі, і привід усміхатися щодня.

З Днем ангела Артема вірші українською



***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Артему побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

***

Артеме, у день ангела хочемо побажати

щастя та удачі.

І життєві всі задачі

Легко по життю долати.

Везіння я тобі бажаю,

І багато щастя всією душею,

Тебе, Артеме, я вітаю,

Успіх хай крокує за тобою!

***

Нині в гарної людини —

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю з Днем ангела!

***

Привітання з Днем ангела Артема картинки



З Днем ангела Артема картинки / Колаж 24 Канал



Привітання з Днем ангела Артема / Колаж 24 Канал



Привітання з Днем ангела Артема своїми словами / Колаж 24 Канал



Листівки з Днем ангела Артема / Колаж 24 Канал



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