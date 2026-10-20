24 Канал подготовил подборку красивых поздравлений с Днем ангела Артема в прозе, стихах и картинках. Выбирайте самые теплые пожелания для родных, друзей и коллег, чтобы подарить им хорошее настроение в этот праздник.

Поздравление с Днем ангела Артема своими словами

Артем, с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель охраняет твой покой, благополучие, здоровье и успех сегодня и во все будущие дни.

С Днем ангела, Артем! Желаю, чтобы в жизни было больше людей, с которыми молчать так же легко, как и говорить, и больше дней, когда никуда не нужно спешить.

Артем, поздравляю с Днем ангела! Пусть удача сама находит тебя, а хорошие новости приходят без предупреждения и именно тогда, когда они нужнее всего.

С Днем ангела, Артем! Желаю тебе тихого счастья без шума, настоящих друзей без условностей и планов, которые сбываются даже лучше, чем задумывалось.

Артем, с Днем ангела! Пусть у тебя всегда будет место, куда хочется возвращаться, люди, которым можно позвонить в любое время, и повод улыбаться каждый день.

С Днем ангела Артема – стихи на украинском языке



***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Артему побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

***

Артеме, у день ангела хочемо побажати

щастя та удачі.

І життєві всі задачі

Легко по життю долати.

Везіння я тобі бажаю,

І багато щастя всією душею,

Тебе, Артеме, я вітаю,

Успіх хай крокує за тобою!

***

Нині в гарної людини —

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю з Днем ангела!

***

Поздравления с Днем ангела Артема: картинки



С Днем ангела Артема: картинки / Коллаж 24 Канал



Поздравления с Днем ангела Артема / Коллаж 24 Канал



Поздравления с Днем ангела Артема своими словами / Коллаж 24 Канал



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