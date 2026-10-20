24 Канал підготував добірку красивих привітань із Днем ангела Артема у прозі, віршах і картинках. Обирайте найтепліші побажання для рідних, друзів і колег, щоб подарувати їм гарний настрій у це свято.
Привітання з Днем ангела Артема своїми словами
- Артеме, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець буде на варті твого спокою, добробуту, здоров’я та успіху сьогодні та всі майбутні дні.
- З Днем ангела, Артеме! Бажаю, щоб у житті було більше людей, з якими мовчати так само легко, як і говорити, і більше днів, коли нікуди не треба поспішати.
- Артеме, вітаю з Днем ангела! Хай удача сама тебе знаходить, а добрі новини приходять без попередження і саме тоді, коли вони найпотрібніші.
- З Днем ангела, Артеме! Бажаю тобі тихого щастя без галасу, справжніх друзів без умовностей і планів, які збуваються навіть краще, ніж задумувалось.
- Артеме, з Днем ангела! Нехай у тебе завжди буде місце, куди хочеться повертатися, люди, яким можна подзвонити о будь-якій порі, і привід усміхатися щодня.
З Днем ангела Артема вірші українською
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Артему побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
***
Артеме, у день ангела хочемо побажати
щастя та удачі.
І життєві всі задачі
Легко по життю долати.
Везіння я тобі бажаю,
І багато щастя всією душею,
Тебе, Артеме, я вітаю,
Успіх хай крокує за тобою!
***
Нині в гарної людини —
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю з Днем ангела!
***
Привітання з Днем ангела Артема картинки
З Днем ангела Артема картинки / Колаж 24 Канал
Привітання з Днем ангела Артема / Колаж 24 Канал
Привітання з Днем ангела Артема своїми словами / Колаж 24 Канал
Листівки з Днем ангела Артема / Колаж 24 Канал
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