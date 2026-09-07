З Днем ангела Марії 2026 – особливі листівки та вірші для іменинниці до свята
8 вересня разом із Різдвом Пресвятої Богородиці відзначають іменини Марії. Тож для всіх представниць цього красивого імені – ще один привід приймати теплі слова, побажання та, будемо чесними, трохи більше уваги, ніж зазвичай.
У цей день прийнято вітати Марій зі святом і бажати їм здоров’я, любові, миру та Божої опіки. 24 Канал зібрав щирі привітання з Іменинами Марії, які можна надіслати рідним, подругам чи колегам.
Привітання з Днем ангела Марії у віршах
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Маріє, хочу щиро побажати,
Щоб ангел за тобою приглядав.
Дозволь тебе душевно привітати,
Щоб погляд твій ясніше розквітав!
В день ангела щоб щастя ти впіймала,
У долонях збережи своє тепло…
Щоб доля тебе гарно зустрічала,
І добре щоб в житті усе було!
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Дарую все добро, що є на світі,
І щастя, й щирі посмішки людей!
Нехай лише для тебе пахнуть квіти…
З Днем ангела, Маріє, це твій день!
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Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоб жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
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Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай доля дарує щасливий початок,
Здоров'я міцного, кохання палкого,
І ангел охороняє від лихого.
Гарне привітання з Днем ангела Марії картинки
З Днем ангела Марії українською / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ангела Марії українською / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ангела Марія українською / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Марії в картинках / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ангела Марії / Колаж 24 Каналу
До речі, у нас є ще одна святкова добірка – привітаннями з Днем ангела Марії. Якщо серед ваших близьких є Марія, там точно знайдеться кілька теплих слів саме для неї.