З Днем ангела Матвія 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами

16 листопада – чудовий привід нагадати Матвіям, що сьогодні вони офіційно мають право на підвищену увагу, теплі слова та трохи більше подарунків, ніж зазвичай. Адже цього дня власники імені відзначають День ангела, а отже, можуть сміливо приймати привітання й компліменти без зайвої скромності.

24 Канал підготував добірку щирих, красивих і душевних привітань з іменинами Матвія, які допоможуть потішити близьку людину та подарувати їй гарний настрій.

Привітання з Днем ангела Матвія своїми словами

Матвію, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе за плече, а поруч будуть люди, з якими тобі спокійно, тепло і просто по-справжньому.

З Днем ангела, Матвію! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди жила віра в добре, а життя частіше дарувало маленькі радості, які потім згадуються з усмішкою.

Вітаю з Днем ангела, Матвію! Хай тобі щастить не лише в справах, а й у найважливішому: у любові, у дружбі та в домі, куди завжди хочеться повертатися.

Матвію, з Днем ангела! Нехай Бог береже тебе в дорозі, дає сили, коли важко, і мудрість, коли доводиться обирати. А ще нехай поруч буде той, хто просто вислухає без зайвих слів.

З Днем ангела, Матвію! Дякую, що ти такий, який є. Нехай світло, яке ти даруєш іншим, повертається до тебе вдвічі: добрими днями, щирими обіймами і спокоєм у душі.

Матвію, щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров'я, миру в серці й родинного тепла. Нехай твій ангел завжди знає, де ти, і вчасно підставляє крило.

Привітання з Днем ангела Матвія у віршах



***

Нехай під крилами своїми

твій охоронець береже тебе,

Дарує лиш чудесні миті,

і долю щасливу хай пошле.

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі найбільших перемог,

Натхнення, щастя, гармонії, здоров’я

І хай тебе оберігає наш Бог!



***



Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Матвія,

Прийми привітання!

Картинки з днем ангела Матвія

Привітання з Днем ангела Матвія картинки / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем ангела Матвія / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Матвія картинки / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Матвія картинки / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас добірку привітань з днем ангела Матвія для рідних, друзів та знайомих.



