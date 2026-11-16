З Днем ангела Матвія 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами

Привітання з Днем ангела Матвія / Фото Pinterest
16 листопада – чудовий привід нагадати Матвіям, що сьогодні вони офіційно мають право на підвищену увагу, теплі слова та трохи більше подарунків, ніж зазвичай. Адже цього дня власники імені відзначають День ангела, а отже, можуть сміливо приймати привітання й компліменти без зайвої скромності.
24 Канал підготував добірку щирих, красивих і душевних привітань з іменинами Матвія, які допоможуть потішити близьку людину та подарувати їй гарний настрій.
Привітання з Днем ангела Матвія своїми словами
- Матвію, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе за плече, а поруч будуть люди, з якими тобі спокійно, тепло і просто по-справжньому.
- З Днем ангела, Матвію! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди жила віра в добре, а життя частіше дарувало маленькі радості, які потім згадуються з усмішкою.
- Вітаю з Днем ангела, Матвію! Хай тобі щастить не лише в справах, а й у найважливішому: у любові, у дружбі та в домі, куди завжди хочеться повертатися.
- Матвію, з Днем ангела! Нехай Бог береже тебе в дорозі, дає сили, коли важко, і мудрість, коли доводиться обирати. А ще нехай поруч буде той, хто просто вислухає без зайвих слів.
- З Днем ангела, Матвію! Дякую, що ти такий, який є. Нехай світло, яке ти даруєш іншим, повертається до тебе вдвічі: добрими днями, щирими обіймами і спокоєм у душі.
- Матвію, щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров'я, миру в серці й родинного тепла. Нехай твій ангел завжди знає, де ти, і вчасно підставляє крило.
Привітання з Днем ангела Матвія у віршах
***
Нехай під крилами своїми
твій охоронець береже тебе,
Дарує лиш чудесні миті,
і долю щасливу хай пошле.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі найбільших перемог,
Натхнення, щастя, гармонії, здоров’я
І хай тебе оберігає наш Бог!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Матвія,
Прийми привітання!
Картинки з днем ангела Матвія
Привітання з Днем ангела Матвія картинки / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ангела Матвія / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Матвія картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Матвія картинки / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас добірку привітань з днем ангела Матвія для рідних, друзів та знайомих.
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