С Днем ангела Матвея 2026 – открытки, стихи и поздравления своими словами

Поздравление с днем ангела Матфея / Фото с Pinterest
16 ноября – прекрасный повод напомнить Матвеям, что сегодня они официально имеют право на повышенное внимание, теплые слова и чуть больше подарков, чем обычно. Ведь в этот день обладатели этого имени отмечают День ангела, а значит, могут смело принимать поздравления и комплименты без лишней скромности.
24 Канал подготовил подборку искренних, красивых и душевных поздравления с именинами Матвея, которые помогут порадовать близкого человека и подарить ему хорошее настроение.
Поздравление с Днем ангела Матвея своими словами
- Матвей, с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда поддерживает тебя, а рядом будут люди, с которыми тебе спокойно, тепло и просто по-настоящему.
- С Днем ангела, Матвей! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жила вера в добро, а жизнь чаще дарила маленькие радости, о которых потом вспоминают с улыбкой.
- Поздравляю с Днем ангела, Матвей! Пусть тебе сопутствует удача не только в делах, но и в самом важном: в любви, в дружбе и в доме, куда всегда хочется возвращаться.
- Матвей, с Днем ангела! Пусть Бог хранит тебя в пути, дает силы, когда трудно, и мудрость, когда приходится выбирать. А еще пусть рядом будет тот, кто просто выслушает без лишних слов.
- С Днем ангела, Матвей! Спасибо, что ты такой, какой есть. Пусть свет, который ты даришь другим, возвращается к тебе вдвойне: хорошими днями, искренними объятиями и покоем в душе.
- Матвей, искренне поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, мира в сердце и семейного тепла. Пусть твой ангел всегда знает, где ты, и вовремя подставляет крыло.
Поздравления с Днем ангела Матвея в стихах
***
Нехай під крилами своїми
твій охоронець береже тебе,
Дарує лиш чудесні миті,
і долю щасливу хай пошле.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі найбільших перемог,
Натхнення, щастя, гармонії, здоров’я
І хай тебе оберігає наш Бог!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Матвія,
Прийми привітання!
Картинки с днем ангела Матвея
Поздравления с Днем ангела Матвея – картинки / Коллаж 24 Канала
Картинки с Днем ангела Матвея / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Матфея: картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Матвея: картинки / Коллаж 24 Канала
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