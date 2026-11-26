Щороку в четвертий четвер листопада у Сполучених Штатах Америки відзначають День подяки – одне з найважливіших національних і сімейних свят країни. У 2026 році воно припадає на 26 листопада. Історія свята сягає XVII століття та пов'язана з традицією висловлювати вдячність за щедрий урожай і добробут. З часом День подяки набув ширшого значення, ставши символом родинної єдносі та взаємопідтримки.

Свято має багатовікову історію та чимало звичаїв, яких американці дотримуються й донині. 24 Канал розповідає про основні традиції Дня подяки та особливості його святкування. Традиції Дня подяки Збиратися всією родиною за святковим столом.

Готувати запечену індичку, картопляне пюре, журавлинний соус та гарбузовий пиріг.

Ділитися словами вдячності за хороші події року.

Дивитися традиційний святковий парад Macy's у Нью-Йорку.

Переглядати матчі з американського футболу.

Допомагати нужденним, займатися благодійністю та волонтерством.

Спостерігати за символічним помилуванням індички президентом США.

Готуватися до розпродажів Чорної п'ятниці. Привітання з Днем Подяки своїми словами З Днем подяки! Дякую, що ти є в моєму житті. Поруч із тобою навіть складні дні здаються легшими, а радість стає ще яскравішою. Нехай усе добре, що ти даруєш іншим, повертається до тебе стократ.

Вітаю з Днем подяки! Іноді ми забуваємо сказати найважливіше: «дякую». Тож дякую за твою підтримку, терпіння і за те, що ти вмієш бути поруч саме тоді, коли це найпотрібніше.

З Днем подяки! Нехай у вашому домі буде тепло, за столом багато рідних людей, а в серці вдячність за кожен прожитий день, навіть за ті, що навчили нас більшого.

З Днем подяки, дорога людино! Ти робиш цей світ добрішим і світлішим. Дякую за твою щирість, за добрі слова й за те, що ти просто існуєш. Хай життя віддячить тобі всім найкращим.

Вітаю з Днем подяки! Бажаю навчитися помічати щастя в дрібницях: у ранковій каві, у теплому слові, в усмішці близьких. Бо саме з такої вдячності і складається справжнє щасливе життя.

З Днем подяки! Дякую долі за те, що вона звела нас із тобою. Ти для мене більше, ніж просто близька людина. Нехай у твоєму житті буде багато світла, добра і людей, які цінують тебе так само, як я. Картинки з Днем Подяки Привітання з Днем Подяки / Колаж 24 Канал Картинки з Днем Подяки / Колаж 24 Канал

Привітання з Днем Подяки своїми словами / Колаж 24 Канал

Привітання з Днем Подяки своїми словами / Колаж 24 Канал



Також маємо для вас добірку рецептів смачних страв на День Подяки.

