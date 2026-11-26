Щороку в четвертий четвер листопада у Сполучених Штатах Америки відзначають День подяки – одне з найважливіших національних і сімейних свят країни. У 2026 році воно припадає на 26 листопада. Історія свята сягає XVII століття та пов'язана з традицією висловлювати вдячність за щедрий урожай і добробут. З часом День подяки набув ширшого значення, ставши символом родинної єдносі та взаємопідтримки.
Свято має багатовікову історію та чимало звичаїв, яких американці дотримуються й донині. 24 Канал розповідає про основні традиції Дня подяки та особливості його святкування.
Традиції Дня подяки
- Збиратися всією родиною за святковим столом.
- Готувати запечену індичку, картопляне пюре, журавлинний соус та гарбузовий пиріг.
- Ділитися словами вдячності за хороші події року.
- Дивитися традиційний святковий парад Macy's у Нью-Йорку.
- Переглядати матчі з американського футболу.
- Допомагати нужденним, займатися благодійністю та волонтерством.
- Спостерігати за символічним помилуванням індички президентом США.
- Готуватися до розпродажів Чорної п'ятниці.
Привітання з Днем Подяки своїми словами
- З Днем подяки! Дякую, що ти є в моєму житті. Поруч із тобою навіть складні дні здаються легшими, а радість стає ще яскравішою. Нехай усе добре, що ти даруєш іншим, повертається до тебе стократ.
- Вітаю з Днем подяки! Іноді ми забуваємо сказати найважливіше: «дякую». Тож дякую за твою підтримку, терпіння і за те, що ти вмієш бути поруч саме тоді, коли це найпотрібніше.
- З Днем подяки! Нехай у вашому домі буде тепло, за столом багато рідних людей, а в серці вдячність за кожен прожитий день, навіть за ті, що навчили нас більшого.
- З Днем подяки, дорога людино! Ти робиш цей світ добрішим і світлішим. Дякую за твою щирість, за добрі слова й за те, що ти просто існуєш. Хай життя віддячить тобі всім найкращим.
- Вітаю з Днем подяки! Бажаю навчитися помічати щастя в дрібницях: у ранковій каві, у теплому слові, в усмішці близьких. Бо саме з такої вдячності і складається справжнє щасливе життя.
- З Днем подяки! Дякую долі за те, що вона звела нас із тобою. Ти для мене більше, ніж просто близька людина. Нехай у твоєму житті буде багато світла, добра і людей, які цінують тебе так само, як я.
Картинки з Днем Подяки
Картинки з Днем Подяки / Колаж 24 Канал
Привітання з Днем Подяки своїми словами / Колаж 24 Канал
Привітання з Днем Подяки своїми словами / Колаж 24 Канал
Також маємо для вас добірку рецептів смачних страв на День Подяки.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter