З Днем шефа 2026 – листівки, вірші та прикольні привітання своїми словами
16 жовтня відзначають День шефа – чудова нагода подякувати керівнику за підтримку, мудрі рішення та, звісно, за ті рідкісні моменти, коли він не пише в робочий чат після 18:00. Адже хороший начальник – це не лише той, хто роздає завдання, а й той, хто вміє мотивувати, надихати та не перетворювати понеділок на випробування.
З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку красивих, щирих і дотепних привітань із Днем шефа, які допоможуть потішити керівника та, можливо, навіть заслужити позапланову премію.
Прикольні привітання з Днем шефа
- З Днем шефа! Дякуємо, що ви найкращий керівник, який знає, коли натиснути, а коли пожаліти. Нехай премії будуть частими, а дедлайни добрими!
- Вітаємо з Днем шефа! Бажаємо, щоб проєкти закривались самі, клієнти були адекватними, а кава в офісі ніколи не закінчувалась.
- З Днем шефа! Ви той рідкісний керівник, з яким приємно працювати. Здоров'я, натхнення і щоб команда завжди вас радувала!
- Шановний шефе, з святом! Бажаємо, щоб у вас було менше нарад, більше відпусток і щоб усе вдавалось легко.
- З Днем шефа! Дякуємо за довіру, підтримку і вміння вчасно сказати "молодці". Ви наш двигун!
З Днем шефа вірші українською
***
Вітаємо Вас зі святом,
Бажаємо щастя багато!
Удачі в кар’єрі, професійного росту,
Натхнення у праці й зарплати приросту.
Сімейного затишку Вашому дому,
Щоб все у житті в Вас було пречудово!
***
Шановний наш начальник, босе,
Вас від душі усі вітаємо,
І найміцнішого здоров'я
У Ваше свято ми бажаємо!
***
Керівник ви просто клас,
Приклад беремо ми з вас,
Ви розумний, та терплячий,
Просто ідеал ходячий,
Ось таким і залишайтесь,
З колективом родичайтесь,
Зарплатню на всіх діліть,
Та підлеглих не сваріть,
З вами радісно жартуєм,
Але дуже вас шануєм,
З Днем шефа вас вітаємо,
Та підвищення бажаємо!
Привітання з Днем шефа картинки
Привітання з Днем шефа / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем шефа / Колаж 24 Каналу
З Днем шефа привітання своїми словами / Колаж 24 Каналу
Прикольні картинки з Днем шефа / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще й добірку привітань з днем народження, якщо в когост з ваших друзів сьогодні свято - то це те, що вам треба.