По этому случаю "24 Канал" подготовил подборку красивых, искренних и остроумных поздравлений с Днем шефа, которые помогут порадовать руководителя и, возможно, даже заслужить внеплановую премию.
Забавные поздравления с Днем шефа
- С Днем шефа! Спасибо, что вы лучший руководитель, который знает, когда надавить, а когда пощадить. Пусть премии будут частыми, а дедлайны – благоприятными!
- Поздравляем с Днем шефа! Желаем, чтобы проекты закрывались сами собой, клиенты были адекватными, а кофе в офисе никогда не заканчивался.
- С Днем шефа! Вы тот редкий руководитель, с которым приятно работать. Здоровья, вдохновения и чтобы команда всегда вас радовала!
- Уважаемый шеф, с праздником! Желаем, чтобы у вас было меньше совещаний, больше отпусков и чтобы все получалось легко.
- С Днем шефа! Спасибо за доверие, поддержку и умение вовремя сказать "молодцы". Вы наш двигатель!
С Днем шефа – стихи на украинском языке
***
Вітаємо Вас зі святом,
Бажаємо щастя багато!
Удачі в кар’єрі, професійного росту,
Натхнення у праці й зарплати приросту.
Сімейного затишку Вашому дому,
Щоб все у житті в Вас було пречудово!
***
Шановний наш начальник, босе,
Вас від душі усі вітаємо,
І найміцнішого здоров'я
У Ваше свято ми бажаємо!
***
Керівник ви просто клас,
Приклад беремо ми з вас,
Ви розумний, та терплячий,
Просто ідеал ходячий,
Ось таким і залишайтесь,
З колективом родичайтесь,
Зарплатню на всіх діліть,
Та підлеглих не сваріть,
З вами радісно жартуєм,
Але дуже вас шануєм,
З Днем шефа вас вітаємо,
Та підвищення бажаємо!
Поздравления с Днем шефа – картинки
Поздравления с Днем шефа / Коллаж 24 Канала
Картинки с Днем шефа / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем шефа своими словами / Коллаж 24 Канала
Забавные картинки с Днем шефа / Коллаж 24 Канала
У нас для вас есть еще и подборка поздравлений с днем рождения, если у кого-то из ваших друзей сегодня праздник – то это то, что вам нужно.