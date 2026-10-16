З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку красивих, щирих і дотепних привітань із Днем шефа, які допоможуть потішити керівника та, можливо, навіть заслужити позапланову премію.

Прикольні привітання з Днем шефа

З Днем шефа! Дякуємо, що ви найкращий керівник, який знає, коли натиснути, а коли пожаліти. Нехай премії будуть частими, а дедлайни добрими!

Вітаємо з Днем шефа! Бажаємо, щоб проєкти закривались самі, клієнти були адекватними, а кава в офісі ніколи не закінчувалась.

З Днем шефа! Ви той рідкісний керівник, з яким приємно працювати. Здоров'я, натхнення і щоб команда завжди вас радувала!

Шановний шефе, з святом! Бажаємо, щоб у вас було менше нарад, більше відпусток і щоб усе вдавалось легко.

З Днем шефа! Дякуємо за довіру, підтримку і вміння вчасно сказати "молодці". Ви наш двигун!

З Днем шефа вірші українською



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Вітаємо Вас зі святом,

Бажаємо щастя багато!

Удачі в кар’єрі, професійного росту,

Натхнення у праці й зарплати приросту.

Сімейного затишку Вашому дому,

Щоб все у житті в Вас було пречудово!



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Шановний наш начальник, босе,

Вас від душі усі вітаємо,

І найміцнішого здоров'я

У Ваше свято ми бажаємо!



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Керівник ви просто клас,

Приклад беремо ми з вас,

Ви розумний, та терплячий,

Просто ідеал ходячий,

Ось таким і залишайтесь,

З колективом родичайтесь,

Зарплатню на всіх діліть,

Та підлеглих не сваріть,

З вами радісно жартуєм,

Але дуже вас шануєм,

З Днем шефа вас вітаємо,

Та підвищення бажаємо!

Привітання з Днем шефа картинки



Привітання з Днем шефа / Колаж 24 Каналу



Картинки з Днем шефа / Колаж 24 Каналу





З Днем шефа привітання своїми словами / Колаж 24 Каналу



Прикольні картинки з Днем шефа / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще й добірку привітань з днем народження, якщо в когост з ваших друзів сьогодні свято - то це те, що вам треба.