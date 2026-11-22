22 листопада у світі відзначають Міжнародний день сина. Хоча свято не має офіційного статусу, воно стало ще одним приводом сказати своїм хлопцям, наскільки вони важливі.

З цієї нагоди 24 Канал зібрав найкращі привітання у прозі та картинках, які можна надіслати синові, щоб подарувати йому усмішку й трохи батьківського тепла.

Привітання з Міжнародним Днем сина своїми словами

Синку, з Днем сина! Нехай твоє серце буде сміливим, а душа спокійною. Бажаю тобі справжньої любові, вірних друзів і життя, у якому збуваються найзаповітніші мрії.

З Днем сина, рідний мій! Ти мій спокій, моя опора і моя радість. Нехай у твоєму домі завжди панують мир і тепло, а в серці живе впевненість, що тебе люблять безмежно.

Вітаю з Днем сина, мій хороший! Ти даєш мені сили і надію. Бажаю тобі стати щасливою людиною, яка не боїться йти вперед і завжди знає, що вдома на неї чекають.

Синочку, з Днем сина! Нехай кожен твій день буде наповнений радістю, успіхами та добрими новинами. Знай, що б не сталося, я завжди на твоєму боці.

З Днем сина! Ти найкраще, що трапилося в моєму житті. Дякую за кожен твій погляд, обійм і усмішку. Нехай доля береже тебе, а Бог тримає під своїм крилом.

Картинки з Міжнародним Днем сина

Привітання з Днем сина картинки / Колаж 24 Канал

Картинки з Днем сина / Колаж 24 Канал

Привітання з Днем сина своїми словами / Колаж 24 Канал

Привітання з Днем сина / Колаж 24 Каналу



А ось ще одна добріка привітань з Днем сина для ваших рідненьких дітей.



