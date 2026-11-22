Привітання з Міжнародни Днем Сина / Фото Pinterest
Кажуть, що сини – це мамина гордість, татова надія і головна причина, чому вдома ніколи не буває надто тихо. І неважливо, скільки їм років – п'ять, двадцять чи сорок, для батьків вони назавжди залишаються тими маленькими хлопчиками, які колись перевертали будинок догори дригом.
22 листопада відзначають Міжнародний день сина – неофіційне свято, присвячене особливому зв'язку між батьками та дітьми. Це чудова нагода нагадати синам, як сильно їх люблять і цінують. Тож 24 Канал підготував добірку щирих, зворушливих і красивих привітань, які допоможуть висловити найтепліші почуття.
Привітання з Міжнародним Днем сина в прозі
- З Днем сина! Ти моя найбільша гордість і найтепліше щастя. Дякую, що ти є. Нехай у твоєму житті буде більше світла, ніж труднощів, а поруч завжди будуть люди, які тебе люблять.
- Синку, з Днем сина! Ти робиш наше життя яскравішим просто тим, що ти поруч. Бажаю тобі міцного здоров'я, сили йти до своєї мрії та віри в себе у кожен день.
- З Днем сина, мій любий! Коли я дивлюся на тебе, серце наповнюється гордістю й ніжністю. Нехай тобі щастить, а на шляху зустрічаються тільки добрі й щирі люди.
- Синочку, вітаю з Днем сина! Ти виріс, але для мене залишаєшся тією дитиною, яку хочеться берегти від усіх бур. Нехай Бог береже тебе і дарує щасливу долю.
- З Днем сина! Дякую тобі за твою доброту, за теплі слова й за те, що ти вмієш підтримати, навіть коли мовчиш. Нехай усе, що ти віддаєш людям, повертається до тебе вдвічі.
Привітання з Міжнародним Днем сина у віршах
***
Синку мій, ти світло моє ясне,
Ти - радість серця, щастя прекрасне.
З Днем сина вітаю щиро,
Нехай життя буде яскравим, мирним і щедрим!
***
Ти ріс, мов сонце у теплі весни,
І став моєю гордістю, моїм щастям навіки.
Синку, будь здоровий і сміливий,
Нехай здійсняться всі мрії твої щирі!
***
З Днем сина я тебе вітаю
Від душі тобі бажаю:
Лиш карпатського здоров'я,
Сміху, радості, тепла,
Щоби рідні були поряд
І звичайно же - добра!
***
Сьогодні свято дуже важливе
Для мам і тат, чий син росте.
З Днем синів я вас вітаю,
Нехай він вам щастя принесе!
Привітання з Міжнародним Днем сина в картинках
Привітання з Міжнародним Днем сина / Колаж 24 Канал
Привітанян з Днем сина в картинках / Колаж 24 Канал
Привітання з Міжнародним Днем сина / Колаж 24 Канал
Картинки з Міжнародним Днем сина / Колаж 24 Канал
Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем сина.
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