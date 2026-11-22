Поздравление с Международным днем сына / Фото с Pinterest
Говорят, что сыновья – это гордость мамы, надежда папы и главная причина, почему дома никогда не бывает слишком тихо. И неважно, сколько им лет – пять, двадцать или сорок, – для родителей они навсегда остаются теми маленькими мальчиками, которые когда-то переворачивали дом с ног на голову.
22 ноября отмечается Международный день сына – неофициальный праздник, посвященный особой связи между родителями и детьми. Это прекрасная возможность напомнить сыновьям, как сильно их любят и ценят. Поэтому "24 Канал" подготовил подборку искренних, трогательных и красивых поздравлений которые помогут выразить самые теплые чувства.
Поздравления с Международным днем сына в прозе
- С Днем сына! Ты моя самая большая гордость и самое теплое счастье. Спасибо, что ты есть. Пусть в твоей жизни будет больше света, чем трудностей, а рядом всегда будут люди, которые тебя любят.
- Сынок, с Днем сына! Ты делаешь нашу жизнь ярче просто тем, что ты рядом. Желаю тебе крепкого здоровья, сил идти к своей мечте и веры в себя каждый день.
- С Днем сына, мой любимый! Когда я смотрю на тебя, сердце наполняется гордостью и нежностью. Пусть тебе сопутствует удача, а на пути встречаются только добрые и искренние люди.
- Сынок, поздравляю с Днем сына! Ты вырос, но для меня остаешься тем ребенком, которого хочется оберегать от всех бурь. Пусть Бог хранит тебя и дарит счастливую судьбу.
- С Днем сына! Спасибо тебе за твою доброту, за теплые слова и за то, что ты умеешь поддержать, даже когда молчишь. Пусть все, что ты отдаешь людям, возвращается к тебе вдвойне.
Поздравления с Международным днем сына в стихах
***
Синку мій, ти світло моє ясне,
Ти - радість серця, щастя прекрасне.
З Днем сина вітаю щиро,
Нехай життя буде яскравим, мирним і щедрим!
***
Ти ріс, мов сонце у теплі весни,
І став моєю гордістю, моїм щастям навіки.
Синку, будь здоровий і сміливий,
Нехай здійсняться всі мрії твої щирі!
***
З Днем сина я тебе вітаю
Від душі тобі бажаю:
Лиш карпатського здоров'я,
Сміху, радості, тепла,
Щоби рідні були поряд
І звичайно же - добра!
***
Сьогодні свято дуже важливе
Для мам і тат, чий син росте.
З Днем синів я вас вітаю,
Нехай він вам щастя принесе!
Поздравления с Международным днем сына в картинках
Поздравления с Международным днем сына / Коллаж 24 Канал
Поздравления с Днем сына в картинках / Коллаж 24 Канал
Поздравления с Международным днем сына / Коллаж 24 Канал
Картинки к Международному дню сына / Коллаж 24 Канал
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