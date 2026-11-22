22 ноября отмечается Международный день сына – неофициальный праздник, посвященный особой связи между родителями и детьми. Это прекрасная возможность напомнить сыновьям, как сильно их любят и ценят. Поэтому "24 Канал" подготовил подборку искренних, трогательных и красивых поздравлений которые помогут выразить самые теплые чувства.

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Поздравления с Международным днем сына в прозе

С Днем сына! Ты моя самая большая гордость и самое теплое счастье. Спасибо, что ты есть. Пусть в твоей жизни будет больше света, чем трудностей, а рядом всегда будут люди, которые тебя любят.

Сынок, с Днем сына! Ты делаешь нашу жизнь ярче просто тем, что ты рядом. Желаю тебе крепкого здоровья, сил идти к своей мечте и веры в себя каждый день.

С Днем сына, мой любимый! Когда я смотрю на тебя, сердце наполняется гордостью и нежностью. Пусть тебе сопутствует удача, а на пути встречаются только добрые и искренние люди.

Сынок, поздравляю с Днем сына! Ты вырос, но для меня остаешься тем ребенком, которого хочется оберегать от всех бурь. Пусть Бог хранит тебя и дарит счастливую судьбу.

С Днем сына! Спасибо тебе за твою доброту, за теплые слова и за то, что ты умеешь поддержать, даже когда молчишь. Пусть все, что ты отдаешь людям, возвращается к тебе вдвойне.

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Поздравления с Международным днем сына в стихах



***



Синку мій, ти світло моє ясне,

Ти - радість серця, щастя прекрасне.

З Днем сина вітаю щиро,

Нехай життя буде яскравим, мирним і щедрим!



***



Ти ріс, мов сонце у теплі весни,

І став моєю гордістю, моїм щастям навіки.

Синку, будь здоровий і сміливий,

Нехай здійсняться всі мрії твої щирі!



***

З Днем сина я тебе вітаю

Від душі тобі бажаю:

Лиш карпатського здоров'я,

Сміху, радості, тепла,

Щоби рідні були поряд

І звичайно же - добра!



***

Сьогодні свято дуже важливе

Для мам і тат, чий син росте.

З Днем синів я вас вітаю,

Нехай він вам щастя принесе!

Поздравления с Международным днем сына в картинках

Поздравления с Международным днем сына / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Днем сына в картинках / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Международным днем сына / Коллаж 24 Канал

Картинки к Международному дню сына / Коллаж 24 Канал



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