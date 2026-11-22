По этому случаю 24 Канал собрал лучшие поздравления в прозе и с картинками, которые можно отправить сыну, чтобы подарить ему улыбку и немного родительского тепла.

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Поздравление с Международным днем сына своими словами

Сынок, с Днем сына! Пусть твое сердце будет смелым, а душа – спокойной. Желаю тебе настоящей любви, верных друзей и жизни, в которой сбываются самые заветные мечты.

С Днем сына, мой родной! Ты – мое успокоение, моя опора и моя радость. Пусть в твоем доме всегда царят мир и тепло, а в сердце живет уверенность, что тебя любят безгранично.

Поздравляю с Днем сына, мой хороший! Ты даешь мне силы и надежду. Желаю тебе стать счастливым человеком, который не боится идти вперед и всегда знает, что дома его ждут.

Сынок, с Днем сына! Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, успехами и хорошими новостями. Знай, что бы ни случилось, я всегда на твоей стороне.

С Днем сына! Ты – лучшее, что случилось в моей жизни. Спасибо за каждый твой взгляд, объятие и улыбку. Пусть судьба бережет тебя, а Бог держит под своим крылом.

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Картинки ко Дню сына

Поздравления с Днем сына: картинки / Коллаж 24 Канал

Картинки ко Дню сына / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Днем сына своими словами / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Днем сына / Коллаж 24 Канала



А вот еще одна милая картинка поздравлений с Днем сына для ваших родных детей.