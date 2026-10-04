З днем Територіальної оборони 2026 – картинки та привітання своїми словами до свята

Є дні, коли довгі промови просто зайві. День територіальної оборони – саме такий: важливіше сказати кілька нормальних, людських слів тим, хто щодня бере на себе відповідальність за безпеку своїх громад.

24 Канал зібрав привітання з Днем ТРО, які можна надіслати всім причетним до цього свята.

Привітання з Днем територіальної оборони України своїми словами

З Днем територіальної оборони! Ви стали щитом для своїх міст і сіл, коли це було найважливіше. Дякуємо за відвагу, стійкість і те, що ви завжди там, де потрібні. Бережіть себе і повертайтеся додому!

Вітаємо з Днем ТРО! Ви ті, хто лишив мирне життя, щоб захищати рідну землю. Нехай вам вистачає сил, вірних побратимів і віри в нашу перемогу. Слава захисникам і захисницям!

З Днем територіальної оборони! Ваша сила в єдності, а ваша відвага надихає всю країну. Дякуємо за кожну охоронену вулицю, кожен збережений дім і кожне врятоване життя. Міцного здоров'я і мирного неба!

З Днем Сил територіальної оборони! Ви довели, що захисником може стати кожен, хто любить свою землю. Низький уклін вам і вашим родинам. Нехай кожен ваш день наближає перемогу.

Шановні воїни ТРО, вітаємо вас! Ваша мужність і незламність стали прикладом для мільйонів. Нехай Господь береже вас на кожному кроці, а вдома завжди чекають тепло й любов. Слава Україні!

Картинки з Днем територіальної оборони



Привітання з Днем територіальної оборони України / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем територіальної оборони України / Колаж 24 Каналу



Картинки з Днем ТРО / Колаж 24 Каналу



З Днем ТРО / Колаж 24 Каналу



А ще сьогодні відзначають День вчителя - то ж не забудьте привітати і їх.



