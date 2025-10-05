З Днем територіальної оборони України 2025: найкращі привітання у картинках і словах

Що цікаво, його встановили у 2020 році Указом Президента України Володимира Зеленського. Головна мета свята – нагадати про важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, пише LifeStyle24 з посиланням на Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Бійці ТрО охороняють критично важливі об'єкти інфраструктури, беруть участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами та захищають цивільних від ворога. З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання у картинках, прозі й віршах для військових. Бажаємо вам бойового натхнення та Божого захисту!

День ТрО 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

У День Сил територіальної оборони бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми й перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя і доброту в серці.

***

Здоров'я, щастя, успіхів! І перемоги нам усім! Віримо у Вас, віримо в ЗСУ і віримо в перемогу! Молимося і будемо молитися за Вас і за всіх, хто з Вами! Повертайтеся живими, здоровими і з перемогою! Слава Україні!

Привітання з Днем територіальної оборони України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Як фенікс, відродилися ви знову,

На захист України стали гордо.

Ви подолали заколоти й змову.

Закрили шлях загарбникам і ордам!

Ви незалежність нашу зберегли,

Ви клятвою освячуєте стяг,

Щоб вороги ніколи не змогли

Здолати вашу відданість присязі.

Хай буде мужнім досвід ваш і біль.

Бо втрати не загоїть час і ліки.

А на столі щоденно хліб і сіль,

Як символ нескореності навіки!

***

Ви надія наша і опора,

Гідність волелюбних козаків.

Пращурів висока непокора

У серцях сміливих вояків!

Дух козацький вірний і звитяжний

Додавав вам сили і відваги.

Воїни і лицарі ви справжні,

Вам вклонились синьочолі стяги!

Привітання з Днем територіальної оборони України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Воїне територіальної оборони! У цей важливий день хочу побажати тобі мужності та незламності духу. Ти стоїш на передовій, захищаючи наші домівки, наш мир, нашу свободу. Дякую тобі за твою працю та самопожертву. Нехай кожен твій день буде сповнений надією на краще майбутнє і силою для нових звершень!

***

З Днем ТрО! Ти маєш неперевершене вміння долати темряву й знаходити світло, там де його вже не видно, і щиро ділишся ним з кожним! Нехай довгоочікувана перемога звеселить твою душу, запалить іскру в очах, а в серці запанує спокій!

Привітання з Днем територіальної оборони України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Україна – могутня країна,

Та потрібна і їй охорона,

Щоби мова цвіла солов’їна,

Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуєм вам

За безхмарнеє небо над нами.

Ми бажаєм, щоб сизим рокам

Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,

Хай все буде, як ви би хотіли.

Довге буде життя, як коса,

Що раніше дівчата носили.