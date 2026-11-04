З Днем залізничника України 2026 – тематичні листівки, вірші та проза для привітання
Щодня українські залізничники долають тисячі кілометрів, з'єднують міста, допомагають людям повертатися додому та вирушати назустріч новим можливостям. Їхня робота часто залишається за кадром, хоча без неї складно уявити життя країни. А в умовах повномасштабної війни залізниця стала ще й символом стійкості, надії та довгоочікуваних зустрічей.
І саме 4 листопада в Україні відзначають їх професійне свято - День залізничника. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку щирих привітань з Днем залізничника, які можна надіслати рідним, друзям та колегам.
Привітання з Днем залізничника своїми словами
- З Днем залізничника! Дякуємо вам за вашу щоденну працю. Завдяки вам люди їдуть до рідних, на роботу, додому. Міцного здоров'я вам, спокійних змін і щоб усі дороги були безпечними.
- Вітаю зі святом! Ваша робота часто залишається непомітною, але без неї все зупинилося б. Дякую за терпіння, відповідальність і витримку. Нехай удома на вас завжди чекають і тепло зустрічають.
- З Днем залізничника! Бажаю, щоб колії були рівними, потяги приходили вчасно, а колеги були надійними. Здоров'я вам, добра і щоб робота приносила не лише втому, а й радість.
- Щиро вітаю всіх, хто працює на залізниці! Ви працюєте і вдень, і вночі, і в негоду, і у свята. Дякуємо вам за це. Нехай вас береже Бог, а в родині буде мир і затишок.
- З професійним святом! Нехай ваша дорога завжди приводить додому, у серці буде спокій, а в кишені трохи більше, ніж потрібно. Дякуємо за вашу роботу, яка єднає країну.
Привітання з Днем залізничника у віршах
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Вітаємо, залізничники,
З вашим святом, що настало.
Вам душевної рівноваги
Ми бажаємо, і безліч сил!
Щоб життя, як дорога тяглося,
З поворотами до без кінця,
Щоб були в ній щастя та радості,
Щоб любов'ю горіли серця!
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Залізничників сьогодні вітаємо,
Нелегку працю вашу дуже поважаємо,
Адже вдень, і вночі поїзда ведете,
Людей і вантажі дбайливо везете.
По Батьківщині своїй, і по чужині,
Ви день і ніч проводите в кабіні,
Так побажаємо вам щасливої дороги,
Здоров'я та любов свою знайти.
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Залізничників сьогодні ми вітаєм,
Нелегкий труд ваш дуже поважаєм.
Адже вдень і вночі поїзди ведете.
Людей і груз бережно везете.
Успіхів вам, хороших зарплат на вашій трудовій ниві!
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Привітання з Днем залізничника картинки
Картинки з Днем залізничника України / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем залізничника України / Колаж 24 Каналу
Листівки з Днем залізничника України / Колаж 24 Каналу
Ну і не забудьте про цю добірку привітань з Днем залізничника, яку ми підготували ще раніше.