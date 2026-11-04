З Днем залізничника України 2026 – тематичні листівки, вірші та проза для привітання

І саме 4 листопада в Україні відзначають їх професійне свято - День залізничника. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку щирих привітань з Днем залізничника, які можна надіслати рідним, друзям та колегам.

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Привітання з Днем залізничника своїми словами

З Днем залізничника! Дякуємо вам за вашу щоденну працю. Завдяки вам люди їдуть до рідних, на роботу, додому. Міцного здоров'я вам, спокійних змін і щоб усі дороги були безпечними.

Вітаю зі святом! Ваша робота часто залишається непомітною, але без неї все зупинилося б. Дякую за терпіння, відповідальність і витримку. Нехай удома на вас завжди чекають і тепло зустрічають.

З Днем залізничника! Бажаю, щоб колії були рівними, потяги приходили вчасно, а колеги були надійними. Здоров'я вам, добра і щоб робота приносила не лише втому, а й радість.

Щиро вітаю всіх, хто працює на залізниці! Ви працюєте і вдень, і вночі, і в негоду, і у свята. Дякуємо вам за це. Нехай вас береже Бог, а в родині буде мир і затишок.

З професійним святом! Нехай ваша дорога завжди приводить додому, у серці буде спокій, а в кишені трохи більше, ніж потрібно. Дякуємо за вашу роботу, яка єднає країну.

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Привітання з Днем залізничника у віршах

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Вітаємо, залізничники,

З вашим святом, що настало.

Вам душевної рівноваги

Ми бажаємо, і безліч сил!

Щоб життя, як дорога тяглося,

З поворотами до без кінця,

Щоб були в ній щастя та радості,

Щоб любов'ю горіли серця!



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Залізничників сьогодні вітаємо,

Нелегку працю вашу дуже поважаємо,

Адже вдень, і вночі поїзда ведете,

Людей і вантажі дбайливо везете.

По Батьківщині своїй, і по чужині,

Ви день і ніч проводите в кабіні,

Так побажаємо вам щасливої дороги,

Здоров'я та любов свою знайти.



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Залізничників сьогодні ми вітаєм,

Нелегкий труд ваш дуже поважаєм.

Адже вдень і вночі поїзди ведете.

Людей і груз бережно везете.

Успіхів вам, хороших зарплат на вашій трудовій ниві!



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Привітання з Днем залізничника картинки



Картинки з Днем залізничника України / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем залізничника України / Колаж 24 Каналу



Листівки з Днем залізничника України / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем залізничника України в прозі / Колаж 24 Каналу



Ну і не забудьте про цю добірку привітань з Днем залізничника, яку ми підготували ще раніше.