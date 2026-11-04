С Днем железнодорожника Украины 2026 – тематические открытки, стихи и проза для поздравлений

Поздравление с Днем железнодорожника Украины 2026 / Фото: Unsplash
Каждый день украинские железнодорожники преодолевают тысячи километров, соединяют города, помогают людям возвращаться домой и отправляться навстречу новым возможностям. Их работа часто остается за кадром, хотя без нее трудно представить жизнь страны. А в условиях полномасштабной войны железная дорога стала еще и символом стойкости, надежды и долгожданных встреч.
И именно 4 ноября в Украине отмечают их профессиональный праздник – День железнодорожника. По этому случаю "24 Канал" подготовил подборку искренних поздравлений с Днем железнодорожника, которые можно отправить родным, друзьям и коллегам.
Поздравления с Днем железнодорожника своими словами
- С Днем железнодорожника! Спасибо вам за ваш ежедневный труд. Благодаря вам люди едут к родным, на работу, домой. Крепкого здоровья вам, спокойных смен и чтобы все дороги были безопасными.
- Поздравляю с праздником! Ваша работа часто остается незаметной, но без нее все остановилось бы. Спасибо за терпение, ответственность и выдержку. Пусть дома вас всегда ждут и тепло встречают.
- С Днем железнодорожника! Желаю, чтобы рельсы были ровными, поезда приходили вовремя, а коллеги были надежными. Здоровья вам, добра и чтобы работа приносила не только усталость, но и радость.
- Искренне поздравляю всех, кто работает на железной дороге! Вы работаете и днем, и ночью, и в непогоду, и в праздники. Спасибо вам за это. Пусть вас хранит Бог, а в семье будет мир и уют.
- С профессиональным праздником! Пусть ваш путь всегда приводит домой, в сердце будет покой, а в кармане чуть больше, чем нужно. Спасибо за вашу работу, которая объединяет страну.
Поздравления с Днем железнодорожника в стихах
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Вітаємо, залізничники,
З вашим святом, що настало.
Вам душевної рівноваги
Ми бажаємо, і безліч сил!
Щоб життя, як дорога тяглося,
З поворотами до без кінця,
Щоб були в ній щастя та радості,
Щоб любов'ю горіли серця!
***
Залізничників сьогодні вітаємо,
Нелегку працю вашу дуже поважаємо,
Адже вдень, і вночі поїзда ведете,
Людей і вантажі дбайливо везете.
По Батьківщині своїй, і по чужині,
Ви день і ніч проводите в кабіні,
Так побажаємо вам щасливої дороги,
Здоров'я та любов свою знайти.
***
Залізничників сьогодні ми вітаєм,
Нелегкий труд ваш дуже поважаєм.
Адже вдень і вночі поїзди ведете.
Людей і груз бережно везете.
Успіхів вам, хороших зарплат на вашій трудовій ниві!
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Поздравления с Днем железнодорожника: картинки
Картинки ко Дню железнодорожника Украины / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем железнодорожника Украины / Коллаж 24 Канала
Открытки ко Дню железнодорожника Украины / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем железнодорожника Украины в прозе / Коллаж 24 Канала
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