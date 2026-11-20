Якщо у вашому телефоні є хоча б одна Марія, саме час згадати про її існування не лише тоді, коли потрібно щось запитати чи позичити. Адже 21 листопада, у день Введення в храм Пресвятої Богородиці, традиційно вітають власниць цього імені з Днем ангела.

І поки одні шукатимуть правильні слова, а інші обмежаться банальним побажаннями, 24 Канал уже подбав про красиві побажання. Ми зібрали теплі привітання для Марій, Марічок і Марійок, які допоможуть зробити цей день трішки особливішим.

Привітання з Днем Ангела Марії своїми словами

Вітаю, Маріє, з Днем ангела! Нехай Господь береже тебе в дорозі, допомагає в справах і дарує сили, коли їх бракує.

Маріє, з Днем ангела! Хай твоя доброта і лагідність завжди знаходять відгук, а поруч будуть ті, хто тебе по-справжньому цінує.

З Днем ангела, Маріє! Бажаю, щоб мрії збувалися, плани здійснювалися, а дім був сповнений тепла й затишку.

Щиро вітаю з Днем ангела, Маріє! Нехай Пресвята Богородиця оберігає тебе і твоїх рідних, а в душі завжди панує спокій.

Маріє, з Днем ангела! Бажаю світла в серці, усмішок щодня і впевненості, що все буде добре. Нехай Бог береже тебе.

Картинки з Днем ангела Марії

Привітання з Днема ангела Марії / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Марії своїми словами / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Марії своїми словами / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем ангела Марії своїми словами / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем ангела Марії.



