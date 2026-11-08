Зі святом Михайла 2026 – листівки та привітання своїми словами до світлого свята
8 листопада українці відзначають Собор Архістратига Михаїла та інших небесних сил, який у народі називають Михайловим днем. Архангела Михаїла вважають небесним захисником, покровителем воїнів і символом перемоги добра над злом. Цього дня віряни моляться про захист, мир і благополуччя, а всі Михайли приймають привітання з іменинами.
24 Канал підготував добірку теплих і щирих привітань не тільки зі святом Михайла, але й з днем ангела у прозі та красивих листівках. Адже іноді кілька добрих слів можуть потішити більше, ніж найдорожчий подарунок.
Привітання з святом Михайла у прозі
- Зі святом Михайла! Нехай у кожному домі буде тепло, у серці – спокій, а поруч завжди будуть рідні люди. Бажаю міцного здоров'я, добрих новин і тихого щастя, якого сьогодні всім нам так бракує.
- Вітаю зі святом Михайла! Нехай святий Архангел оберігає вас і ваших близьких від усього злого. Бажаю, щоб у житті було більше світлих днів, щирих усмішок, душевного тепла та приводів для радості.
- Зі світлим святом Михайла! Бажаю кожній родині миру, здоров'я та затишку. Нехай дорогі серцю люди будуть поруч, усі тривоги залишаються позаду, а попереду чекає багато хорошого.
- Нехай у свято Михайла кожен відчує трохи більше тепла, любові та надії. Бажаю, щоб удома завжди чекали, щоб було кому обійняти й із ким розділити радість. Бережіть себе та своїх рідних!
- Щиро вітаю зі святом Михайла! Нехай у ваших оселях панують любов і злагода, а кожен новий день приносить щось добре. Бажаю простого людського щастя, здоров'я близьким і найголовнішого – мирного неба над Україною.
Привітання з Днем святого Михайла в картинках
Також ви можете підібрати привітання з Днем ангела Михайла із цієї добірки. Обирайте листівку чи щирі вітання для рідних і друзів.