Зі святом Михайла 2026 – листівки та привітання своїми словами до світлого свята

24 Канал підготував добірку теплих і щирих привітань не тільки зі святом Михайла, але й з днем ангела у прозі та красивих листівках. Адже іноді кілька добрих слів можуть потішити більше, ніж найдорожчий подарунок.

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Привітання з святом Михайла у прозі

Зі святом Михайла! Нехай у кожному домі буде тепло, у серці – спокій, а поруч завжди будуть рідні люди. Бажаю міцного здоров'я, добрих новин і тихого щастя, якого сьогодні всім нам так бракує.

Вітаю зі святом Михайла! Нехай святий Архангел оберігає вас і ваших близьких від усього злого. Бажаю, щоб у житті було більше світлих днів, щирих усмішок, душевного тепла та приводів для радості.

Зі світлим святом Михайла! Бажаю кожній родині миру, здоров'я та затишку. Нехай дорогі серцю люди будуть поруч, усі тривоги залишаються позаду, а попереду чекає багато хорошого.

Нехай у свято Михайла кожен відчує трохи більше тепла, любові та надії. Бажаю, щоб удома завжди чекали, щоб було кому обійняти й із ким розділити радість. Бережіть себе та своїх рідних!

Щиро вітаю зі святом Михайла! Нехай у ваших оселях панують любов і злагода, а кожен новий день приносить щось добре. Бажаю простого людського щастя, здоров'я близьким і найголовнішого – мирного неба над Україною.

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Привітання з Днем святого Михайла в картинках

Привітання зі святом Михайла / Колаж 24 Каналу

Картинки зі святом Михайла / Колаж 24 Каналу

Привітання зі святом Михайла картинки / Колаж 24 Каналу

Привітання зі святом Михайла / Колаж 24 Каналу



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