З Міжнародним Днем бухгалтера 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами
10 листопада відзначають Міжнародний день бухгалтера – професійне свято людей, які знають, куди зникають гроші, чому дебет не сходиться з кредитом і як пережити чергову податкову перевірку без нервового зриву.
Цього дня варто привітати тих, хто щодня приборкує цифри, звіти та нескінченні таблиці. А щоб хоча б на мить відволікти бухгалтерів від розрахунків, 24 Канал підготував добірку теплих, веселих і щирих привітань з Днем бухгалтера.
Привітання з Днем бухгалтера своїми словами
- З Днем бухгалтера! Дякую вам за точність, уважність і терпіння. Саме завдяки вам у цифрах порядок, а в нас спокій. Нехай у житті все зводиться без помилок, а настрій завжди буде у плюсі.
- Вітаю зі святом! Ваша робота непроста і часто непомітна, але без неї ніяк. Бажаю міцного здоров'я, вчасних звітів без нервів і щоб удома на вас чекали тепло й затишок.
- З Днем бухгалтера! Бажаю, щоб дні були спокійними, колеги чемними, а втома швидко минала. Нехай усе, що ви рахуєте, приносить лише приємні результати.
- Щиро вітаю з професійним святом! Дякую за вашу відповідальність і щоденну роботу. Нехай вам щастить, а поруч завжди будуть люди, які цінують вас не лише в кінці місяця.
- З Днем бухгалтера! Нехай у вас буде багато приводів для радості, а всі баланси в житті сходяться легко й без перевірок. Здоров'я вам, добра і гарного настрою.
Привітання з Міжнародним днем бухгалтера у віршах
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Привітання Вам, бухгалтер,
В Ваш святковий, славний день,
Буде хай в житті багато
Позитивних Вам знамень.
Хай робота в радість буде,
Хай баланс іде завжди,
Дебет з кредитом хай дружать,
Праця хай дає плоди.
Сил бажаю Вам, здоров’я,
Миру, щастя у сім’ї,
Хай вдаються всі ідеї,
Хай щастить Вам у житті.
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З Днем бухгалтера вітаю!
Лиш найкращого бажаю.
Хай сьогодні, в Ваше свято
Буде радості багато!
Зичу миру та натхнення,
Успіхів у сьогоденні,
Хай в роботі таланить,
Щастя буде кожну мить!
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З Днем бухгалтера вітаю,
Труд ваш щиро поважаю,
І у професійне свято
Побажаю вам багато:
Успіху, в кар’єрі росту,
Щоб складались звіти просто,
Дебет з кредитом зходились,
Грошики завжди водились.
Щоб було здоров’я гарним
І кохання бездоганним,
І завжди, у кожен час
Все гаразд було у вас.
Привітання з Днем бухгалтера на українській мові картинки
Картинки з Днем бухгалтера своїми словами / Колаж 24 Каналу
Привітання з днем бухгалтера своїми словами / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем бухгалтера.