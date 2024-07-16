З нагоди Дня бухгалтера 24 Канал підготував добірку привітань у прозі та віршах. Тож зберігайте наші чудові побажання, аби відправити своїм рідним та друзям. Не забудьте сьогодні потішити їх гарними словами!
Теж корисно 16 липня – День бухгалтера в Україні: чудові картинки-привітання з професійним святом
День бухгалтера: привітання у віршах
Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі дають звіти,
А прихильники дарують квіти.
Щоб важка ваша робота
Приємною була завжди.
І лиш велика банкнота
З вами перейшла на "ти".
***
З днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
За що повага від людей!
День бухгалтера / Фото "Апостроф"
***
З Днем бухгалтера вітаю!
Лиш найкращого бажаю.
Хай сьогодні, у ваше свято
Буде радості багато!
Зичу миру та натхнення,
Успіхів у сьогоденні,
Хай в роботі таланить,
Щастя буде кожну мить!
***
Все тримається в наш час
Лиш, бухгалтери, на вас.
Завжди розум ясний мати
Я вам хочу побажати,
Стомлюватись дуже рідко,
Рахувати легко й швидко.
Відчувати любов, повагу,
Не втрачати рівновагу.
***
Щоб у банку і в кишені були гривні та зелені.
Щоб контроль і перевірки не відкрили до вас хвіртки.
Щоб в житті вам було гірко лиш від доброї горілки.
Щоб був успіх та зростання,
Були сили для кохання.
З професійним святом.
День бухгалтера / Фото "Апостроф"
День бухгалтера: привітання у прозі
Робота бухгалтера дуже важлива, адже тільки ви можете по-диригентськи віртуозно керувати всіма цифрами й таблицями! Вітаю зі святом і бажаю, щоб життя так само вправно нараховувало приємні бонуси й сюрпризи!
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Вітаю з Днем бухгалтера України. Нехай у роботі не буде недоліків, нехай у житті панує достаток. Нехай дебет і кредит сходяться, нехай цифри не втрачаються, нехай удача завжди посміхається тобі. Бажаю впевненості у собі та у своїх діях, бажаю маленької радості кожної миті та великого щастя кожного дня!
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Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю вам мільйон щирих усмішок, тисячу радісних моментів, сотні щасливих шансів та десятки перспективних проєктів. Сімейного затишку та родинного тепла!
День бухгалтера / Фото Happy Monday
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Найщиріші вітання усім бухгалтерам та бухгалтеркам України з нагоди професійного свята! Наснаги вам, уважності, витримки та терпіння! Дебет нехай сходиться з кредитом, а підрахунки завжди хай будуть точними!
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Дорогі бухгалтери, ви чудово справляєтеся зі складанням звітів і заповненням декларацій, а дебет і кредит стали вам як рідні. Вітаємо і бажаємо, щоб у вашу сторону прямували тільки великі фінансові потоки! Нехай по всіх статтях бухгалтерського обліку буде порядок і високі показники! Стабільного кар’єрного зростання й успіхів!