З Міжнародним Днем бухгалтера 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами

Цього дня варто привітати тих, хто щодня приборкує цифри, звіти та нескінченні таблиці. А щоб хоча б на мить відволікти бухгалтерів від розрахунків, 24 Канал підготував добірку теплих, веселих і щирих привітань з Днем бухгалтера.

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Привітання з Днем бухгалтера своїми словами

З Днем бухгалтера! Дякую вам за точність, уважність і терпіння. Саме завдяки вам у цифрах порядок, а в нас спокій. Нехай у житті все зводиться без помилок, а настрій завжди буде у плюсі.

Вітаю зі святом! Ваша робота непроста і часто непомітна, але без неї ніяк. Бажаю міцного здоров'я, вчасних звітів без нервів і щоб удома на вас чекали тепло й затишок.

З Днем бухгалтера! Бажаю, щоб дні були спокійними, колеги чемними, а втома швидко минала. Нехай усе, що ви рахуєте, приносить лише приємні результати.

Щиро вітаю з професійним святом! Дякую за вашу відповідальність і щоденну роботу. Нехай вам щастить, а поруч завжди будуть люди, які цінують вас не лише в кінці місяця.

З Днем бухгалтера! Нехай у вас буде багато приводів для радості, а всі баланси в житті сходяться легко й без перевірок. Здоров'я вам, добра і гарного настрою.

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Привітання з Міжнародним днем бухгалтера у віршах

***

Привітання Вам, бухгалтер,

В Ваш святковий, славний день,

Буде хай в житті багато

Позитивних Вам знамень.

Хай робота в радість буде,

Хай баланс іде завжди,

Дебет з кредитом хай дружать,

Праця хай дає плоди.

Сил бажаю Вам, здоров’я,

Миру, щастя у сім’ї,

Хай вдаються всі ідеї,

Хай щастить Вам у житті.

***

З Днем бухгалтера вітаю!

Лиш найкращого бажаю.

Хай сьогодні, в Ваше свято

Буде радості багато!

Зичу миру та натхнення,

Успіхів у сьогоденні,

Хай в роботі таланить,

Щастя буде кожну мить!

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Труд ваш щиро поважаю,

І у професійне свято

Побажаю вам багато:

Успіху, в кар’єрі росту,

Щоб складались звіти просто,

Дебет з кредитом зходились,

Грошики завжди водились.

Щоб було здоров’я гарним

І кохання бездоганним,

І завжди, у кожен час

Все гаразд було у вас.

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Привітання з Днем бухгалтера на українській мові картинки

Привітання з днем бухгалтера своїми словами / Колаж 24 Каналу



Картинки з Днем бухгалтера своїми словами / Колаж 24 Каналу

Привітання з днем бухгалтера картинки / Колаж 24 Каналу



Привітання з днем бухгалтера своїми словами / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем бухгалтера.