З Міжнародним днем кухарів та кулінарів 2026 – гарні листівки, вірші та привітання своїми словам
Сьогодні, 20 жовтня, весь світ святкує Міжнародний день кухарів і кулінарів. Якщо ж ви вирішили не ризикувати кухнею, а просто привітати того, хто справді вміє змусити їжу смакувати, у вас є чудовий вихід.
24 канал вже підготував добірку привітань з Днем кухаря і кулінара, тож вигадувати тости на ходу не доведеться. Привітайте майстра, а далі хай він сам вирішує, чим вас нагодувати.
Привітання з Днем кухаря своїми словами
- З Днем кухаря! Нехай страви завжди виходять смачнішими, ніж у рецепті, а гості просять добавки ще до того, як доїли першу порцію.
- З Днем кулінара! Бажаю, щоб на кухні було більше натхнення, ніж посуду для миття, а експерименти закінчувалися тільки смачними відкриттями.
- Вітаю з Днем кухаря! Нехай ніщо не пригорає, тісто завжди підходить, а найкращі компліменти лунають мовчки, коли всі просто їдять і заплющують очі від задоволення.
- З Днем кулінара! Дякую, що ти вмієш перетворювати прості продукти на маленьке свято. Нехай і в тебе самого щодня буде таке саме смачне та тепле життя.
- З професійним святом, кухарю! Бажаю гострих ножів, слухняних плит, вдячних відвідувачів і щоб навіть після найважчої зміни залишалися сили усміхнутися.
Привітання з Днем кухаря українською
***
І смачний суп, і солодке варення,
Салати, рогалики і деруни –
Все це рук твоїх чудові творіння,
За них спасибі ми скажемо завжди!
***
Куховар, прийми вітання,
Із Днем кухаря тебе!
Хай над головою завжди
Буде небо голубе!
Миру, радості і сили
Ми бажаємо в цей день,
Рідні хай будуть щасливі,
Всім любові і натхнень!
***
З Днем кухаря вітаю я,
Бажаю щастя і добра!
Їжа хай буде корисна,
Усі страви — живописні,
Класний кухар — наче ас,
Смачно нагодує нас!
Привітання з Міжнародним Днем кухаря і кулінара картинки
Привітання з Днем кухарів та кулінарів / Колаж 24 Каналу
Привітання з Міжнародним днем кухаря / Колаж 24 Каналу
Привітання з Міжнародним днем кухаря картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Міжнародним днем кухаря / Колаж 24 Каналу
Привітання з Міжнародним днем кухаря / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще одну добірку привітань з Міжнародним днем кухаря та кулінара.