24 Канал уже подготовил подборку поздравлений с Днем повара и кулинара, так что придумывать тосты на ходу не придется. Поздравьте мастера, а дальше пусть он сам решает, чем вас накормить.

Поздравление с Днем повара своими словами

С Днем повара! Пусть блюда всегда получаются вкуснее, чем в рецепте, а гости просят добавки еще до того, как доедят первую порцию.

С Днем кулинара! Желаю, чтобы на кухне было больше вдохновения, чем посуды для мытья, а эксперименты заканчивались только вкусными открытиями.

Поздравляю с Днем повара! Пусть ничто не пригорает, тесто всегда поднимается, а лучшие комплименты звучат без слов, когда все просто едят и закрывают глаза от удовольствия.

С Днем кулинара! Спасибо, что ты умеешь превращать простые продукты в маленький праздник. Пусть и у тебя самого каждый день будет такая же вкусная и теплая жизнь.

С профессиональным праздником, повар! Желаю острых ножей, послушных плит, благодарных посетителей и чтобы даже после самой тяжелой смены оставались силы улыбнуться.

Поздравления с Днем повара на украинском языке

***

І смачний суп, і солодке варення,

Салати, рогалики і деруни –

Все це рук твоїх чудові творіння,

За них спасибі ми скажемо завжди!

***



Куховар, прийми вітання,

Із Днем кухаря тебе!

Хай над головою завжди

Буде небо голубе!

Миру, радості і сили

Ми бажаємо в цей день,

Рідні хай будуть щасливі,

Всім любові і натхнень!

***



З Днем кухаря вітаю я,

Бажаю щастя і добра!

Їжа хай буде корисна,

Усі страви — живописні,

Класний кухар — наче ас,

Смачно нагодує нас!

Поздравления с Международным днем повара и кулинара: картинки



Поздравления с Днем поваров и кулинаров / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Международным днем повара / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Международным днем повара – картинки / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Международным днем повара / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Международным днем повара / Коллаж 24 Канала



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