24 канал вже підготував добірку привітань з Днем кухаря і кулінара, тож вигадувати тости на ходу не доведеться. Привітайте майстра, а далі хай він сам вирішує, чим вас нагодувати.

Привітання з Днем кухаря своїми словами

З Днем кухаря! Нехай страви завжди виходять смачнішими, ніж у рецепті, а гості просять добавки ще до того, як доїли першу порцію.

З Днем кулінара! Бажаю, щоб на кухні було більше натхнення, ніж посуду для миття, а експерименти закінчувалися тільки смачними відкриттями.

Вітаю з Днем кухаря! Нехай ніщо не пригорає, тісто завжди підходить, а найкращі компліменти лунають мовчки, коли всі просто їдять і заплющують очі від задоволення.

З Днем кулінара! Дякую, що ти вмієш перетворювати прості продукти на маленьке свято. Нехай і в тебе самого щодня буде таке саме смачне та тепле життя.

З професійним святом, кухарю! Бажаю гострих ножів, слухняних плит, вдячних відвідувачів і щоб навіть після найважчої зміни залишалися сили усміхнутися.

Привітання з Днем кухаря українською



***

І смачний суп, і солодке варення,

Салати, рогалики і деруни –

Все це рук твоїх чудові творіння,

За них спасибі ми скажемо завжди!

***



Куховар, прийми вітання,

Із Днем кухаря тебе!

Хай над головою завжди

Буде небо голубе!

Миру, радості і сили

Ми бажаємо в цей день,

Рідні хай будуть щасливі,

Всім любові і натхнень!

***



З Днем кухаря вітаю я,

Бажаю щастя і добра!

Їжа хай буде корисна,

Усі страви — живописні,

Класний кухар — наче ас,

Смачно нагодує нас!

Привітання з Міжнародним Днем кухаря і кулінара картинки



Привітання з Днем кухарів та кулінарів / Колаж 24 Каналу



Привітання з Міжнародним днем кухаря / Колаж 24 Каналу



Привітання з Міжнародним днем кухаря картинки / Колаж 24 Каналу



Привітання з Міжнародним днем кухаря / Колаж 24 Каналу



Привітання з Міжнародним днем кухаря / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Міжнародним днем кухаря та кулінара.

