Кажуть, що сини – це мамина гордість, татова надія і головна причина, чому вдома ніколи не буває надто тихо. І неважливо, скільки їм років – п'ять, двадцять чи сорок, для батьків вони назавжди залишаються тими маленькими хлопчиками, які колись перевертали будинок догори дригом.

22 листопада відзначають Міжнародний день сина – неофіційне свято, присвячене особливому зв'язку між батьками та дітьми. Це чудова нагода нагадати синам, як сильно їх люблять і цінують. Тож 24 Канал підготував добірку щирих, зворушливих і красивих привітань, які допоможуть висловити найтепліші почуття.

Привітання з Міжнародним Днем сина в прозі

З Днем сина! Ти моя найбільша гордість і найтепліше щастя. Дякую, що ти є. Нехай у твоєму житті буде більше світла, ніж труднощів, а поруч завжди будуть люди, які тебе люблять.

Синку, з Днем сина! Ти робиш наше життя яскравішим просто тим, що ти поруч. Бажаю тобі міцного здоров'я, сили йти до своєї мрії та віри в себе у кожен день.

З Днем сина, мій любий! Коли я дивлюся на тебе, серце наповнюється гордістю й ніжністю. Нехай тобі щастить, а на шляху зустрічаються тільки добрі й щирі люди.

Синочку, вітаю з Днем сина! Ти виріс, але для мене залишаєшся тією дитиною, яку хочеться берегти від усіх бур. Нехай Бог береже тебе і дарує щасливу долю.

З Днем сина! Дякую тобі за твою доброту, за теплі слова й за те, що ти вмієш підтримати, навіть коли мовчиш. Нехай усе, що ти віддаєш людям, повертається до тебе вдвічі.

Привітання з Міжнародним Днем сина у віршах



***



Синку мій, ти світло моє ясне,

Ти - радість серця, щастя прекрасне.

З Днем сина вітаю щиро,

Нехай життя буде яскравим, мирним і щедрим!



***



Ти ріс, мов сонце у теплі весни,

І став моєю гордістю, моїм щастям навіки.

Синку, будь здоровий і сміливий,

Нехай здійсняться всі мрії твої щирі!



***

З Днем сина я тебе вітаю

Від душі тобі бажаю:

Лиш карпатського здоров'я,

Сміху, радості, тепла,

Щоби рідні були поряд

І звичайно же - добра!



***

Сьогодні свято дуже важливе

Для мам і тат, чий син росте.

З Днем синів я вас вітаю,

Нехай він вам щастя принесе!

Привітання з Міжнародним Днем сина в картинках

Привітання з Міжнародним Днем сина / Колаж 24 Канал

Привітанян з Днем сина в картинках / Колаж 24 Канал

Привітання з Міжнародним Днем сина / Колаж 24 Канал

Картинки з Міжнародним Днем сина / Колаж 24 Канал



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем сина.



