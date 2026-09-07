З Різдво Пресвятої Богородиці 2026 – гарні листівки та теплі привітання з нагоди свята

8 вересня християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці – одне з важливих свят церковного календаря. Цього дня віряни вшановують народження Діви Марії та звертаються до неї з молитвами про здоров’я, мир, заступництво й благополуччя для своїх родин.

У цей світлий день прийнято вітати рідних і близьких, бажаючи їм Божої опіки, душевного спокою та добра. 24 Канал зібрав щирі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці, які можна надіслати найдорожчим людям.

Привітання з Різдвом Богородиці українською мовою

***

Благословляють небеса

Господь дарує чудеса!

Добра новина в усі краї розлетілася –

То Пречиста Діва народилася!

Я бажаю серденько відкрити,

радість і добро впустити,

Хай чудеса до вас прийдуть,

Хай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть

***

Вже прийшла друга Пречиста

І вплела в свої намиста

Грона калинові, плоди пурпорові

Із яблук налитих, із груш соковитих,

Із кавунів, динь і слив

З неповторних земних див.

Подякуймо, поклонімся!

І уклінно помолімся

До Діви Марії, – за дари такії.

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці



Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці картинки / Колаж 24 Каналу





Вітальні листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Каналу





З Різдвом Пресвятої Богородиці вітання / Колаж 24 Каналу





З Різдвом Пресвятої Богородиці картинки українською / Колаж 24 Каналу





Вітання з Різдвом Богородиці / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Різдвом Пресвятої Богородиці.



