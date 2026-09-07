З Різдво Пресвятої Богородиці 2026 – гарні листівки та теплі привітання з нагоди свята
8 вересня християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці – одне з важливих свят церковного календаря. Цього дня віряни вшановують народження Діви Марії та звертаються до неї з молитвами про здоров’я, мир, заступництво й благополуччя для своїх родин.
У цей світлий день прийнято вітати рідних і близьких, бажаючи їм Божої опіки, душевного спокою та добра. 24 Канал зібрав щирі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці, які можна надіслати найдорожчим людям.
Привітання з Різдвом Богородиці українською мовою
***
Благословляють небеса
Господь дарує чудеса!
Добра новина в усі краї розлетілася –
То Пречиста Діва народилася!
Я бажаю серденько відкрити,
радість і добро впустити,
Хай чудеса до вас прийдуть,
Хай удачу принесуть!
***
У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть
***
Вже прийшла друга Пречиста
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпорові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив
З неповторних земних див.
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії, – за дари такії.
Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці картинки / Колаж 24 Каналу
Вітальні листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Каналу
З Різдвом Пресвятої Богородиці вітання / Колаж 24 Каналу
З Різдвом Пресвятої Богородиці картинки українською / Колаж 24 Каналу
Вітання з Різдвом Богородиці / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще одну добірку привітань з Різдвом Пресвятої Богородиці.