Ці закінчення прізвищ свідчать про те, що ви корінні українці

Українські прізвища приховують глибоку історію і здатні багато розповісти про минуле цілої родини. Кожне родове ім'я має свої географічні особливості та унікальне значення.

Багато людей навіть не підозрюють, що звичайний суфікс чітко вказує на регіон, звідки походить рід певної людини. 24 Канал дізнався найцікавіші факти про популярні закінчення та з'ясував, які з них беззаперечно належать корінним українцям.

Прізвища, які вказують на корінне українське походження

Найбільшу світову впізнаваність мають українські прізвища із суфіксом "енко". Історики зазначають, що колись ця частка означала дитину або сина певного майстра. Нині власники таких родових імен масово мешкають на території Чернігівської та Київської областей. Натомість на Львівщині вони трапляються значно рідше. Цю групу чудово ілюструють прізвища Шевченко, Петренко та Ткаченко.

Другу велику групу формують родові імена із закінченням "ук" або "юк". Експерти наголошують, що близько тридцяти відсотків носіїв подібних прізвищ проживають саме в західних і північних регіонах України. Серед найвідоміших прикладів варто згадати родові імена Поліщук, Савчук і Романюк.

Окремої уваги потребують прізвища із суфіксами "ський", "зький" та "цький". У суспільстві побутує популярний стереотип про їхнє виключно польське коріння. Однак фахівці послідовно спростовують цю хибну думку. Вони доводять, що такі родові імена масово виникали серед усіх слов'янських народів і переважно вказують на назву якогось населеного пункту. Тому українці з прізвищами Вишневецький, Дунаєвський чи Завадський можуть сміливо пишатися власною історією.

Досить незвичайну категорію становлять іменникові прізвища. Наші предки часто утворювали їх від назв тварин, рослин або предметів побуту. Люди щиро вірили, що таке нестандартне слово віджене від дитини злі сили та передасть їй усю міць природи. У сучасному світі нащадки родів Зозуля, Береза, Мороз, Коровай чи Сокіл переважно живуть на Закарпатті та в затишних селах Полтавщини.

Походження українських прізвищ / Фото Magnific

До речі, наша редакція розповідала про смішні прізвища, які мають козацьке походження.