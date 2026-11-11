Эти окончания фамилий свидетельствуют о том, что вы – коренные украинцы

Многие люди даже не подозревают, что обычный суффикс четко указывает на регион, откуда происходит род того или иного человека. 24 Канал узнал самые интересные факты о популярных окончаниях и выяснил, какие из них бесспорно принадлежат коренным украинцам.

Adv

Фамилии, указывающие на коренное украинское происхождение

Наибольшую мировую известность имеют украинские фамилии с суффиксом "енко". Историки отмечают, что когда-то эта частица означала ребенка или сына какого-либо мастера. В настоящее время носители таких родовых имен массово проживают на территории Черниговской и Киевской областей. Зато во Львовской области они встречаются значительно реже. Эту группу прекрасно иллюстрируют фамилии Шевченко, Петренко и Ткаченко.

Вторую большую группу составляют родовые имена с окончанием "ук" или "юк". Эксперты отмечают, что около тридцати процентов носителей подобных фамилий проживают именно в западных и северных регионах Украины. Среди наиболее известных примеров стоит упомянуть родовые имена Полищук, Савчук и Романюк.

Реклама

Отдельного внимания заслуживают фамилии с суффиксами "ский", "зский" и "цкий". В обществе бытует популярный стереотип об их исключительно польском происхождении. Однако специалисты последовательно опровергают это заблуждение. Они доказывают, что такие фамилии массово возникали среди всех славянских народов и преимущественно указывают на название какого-либо населенного пункта. Поэтому украинцы с фамилиями Вишневецкий, Дунаевский или Завадский могут смело гордиться своей историей.

Довольно необычную категорию составляют существительные-фамилии. Наши предки часто образовывали их от названий животных, растений или предметов быта. Люди искренне верили, что такое нестандартное слово отгонит от ребенка злые силы и передаст ему всю мощь природы. В современном мире потомки родов Зозуля, Береза, Мороз, Коровай или Сокил преимущественно живут в Закарпатье и в уютных селах Полтавщины.

Происхождение украинских фамилий / Фото Magnific

Кстати, наша редакция рассказывала о смешных фамилиях, имеющих казацкое происхождение.